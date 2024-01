Niedrige Arbeitslosigkeit in Russland – europaweit viertbestes Ranking

Laut einer Erhebung der Nachrichtenagentur RIA Nowosti liegt Russland in der europäischen Rangliste der Arbeitslosenquoten im Jahr 2023 an viertbester Stelle. Malta führt das Ranking an, Griechenland und Spanien sind die Schlusslichter.

Laut einer Studie der Nachrichtenagentur RIA Nowosti belegt Russland den vierten von 34 Plätzen in der Bewertung der europäischen Länder hinsichtlich der Arbeitslosenquote im Jahr 2023. Wie die Agentur mitteilt, ist Malta der Spitzenreiter bei der Bewertung, die ungünstigste Situation herrscht in Spanien. Als Ausgangsdaten zogen die Experten der Agentur statistische Berichte über die Dynamik der Arbeitslosigkeit nach der Methode der Internationalen Arbeitsorganisation heran, die von nationalen Statistikämtern und Eurostat veröffentlicht werden. Die Arbeitslosigkeit wurde demnach für das vierte Quartal des Jahres 2023 geschätzt, und die Dynamik wurde im Vergleich zum vierten Quartal des Jahres 2022 berechnet.

In Russland ist die Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, berichtet RIA Nowosti. "Ende des Jahres 2023 ist die Arbeitslosenquote in Russland auf 2,9 Prozent gesunken, verglichen mit 3,7 Prozent Ende des Jahres 2022 und 6,1 Prozent Ende des Jahres 2020", heißt es in dem Bericht der Agentur. "In der aktuellen Rangliste belegt Russland einen hohen vierten Platz, obwohl es Ende 2020 noch auf dem achtzehnten Platz lag."

Allgemein stellen die Experten der Agentur fest, dass das Problem der Arbeitslosigkeit in Russland eigentlich gelöst sei, während es in bestimmten Bereichen und bei einigen wenigen Fachkräften Schwierigkeiten gebe, einen Arbeitsplatz zu finden. In den EU-Ländern ist die Situation etwas anders. Während Malta in der Bewertung an erster Stelle steht und die Tschechische Republik und Polen an zweiter und dritter Stelle, haben die größeren EU-Länder ernsthafte Probleme. Die Agentur schreibt:

"Am Ende der Rangliste stehen Länder mit hoher Arbeitslosigkeit. An letzter Stelle der Rangliste nach dem Anteil der Arbeitssuchenden liegt wie auch schon im Vorjahr Spanien (12 Prozent). Den vorletzten Platz in der Rangliste für das Jahr 2023 nimmt Griechenland mit einem Arbeitslosenanteil von 9,6 Prozent ein, was sogar als 'Sieg' bezeichnet werden kann, da die Arbeitslosigkeit in diesem Land zuvor viel höher war. Schweden, das an dritter Stelle liegt, hatte im Jahr 2023 eine Arbeitslosenquote von 8 Prozent, die im Jahr 2023 um 1,2 Prozentpunkte anstieg. Italien und Finnland rangieren auf den Plätzen vier und fünf, wobei die Arbeitslosigkeit in diesen Ländern in der aktuellen Rangliste bei 7,6 Prozent und 7,5 Prozent liegt."

