Warum Russlands Sieg in der Ukraine für die Welt gut wäre

Von Geworg Mirsajan

Die These, wonach riesige Katastrophen auf die Welt zukommen würden, wenn Russland in der Ukraine gewinnt, ist eines der Hauptargumente, mit denen die westliche Gesellschaft davon überzeugt werden soll, das Kiewer Regime weiterhin zu unterstützen. Sowohl Politiker, einschließlich des US-Präsidenten Joe Biden, als auch führende westliche Medien beschwören diese "Katastrophen" hinauf.

Wenn sie näher beschreiben, was sie unter diesen "Katastrophen" verstehen, kommen Szenarien von angeblichen Plänen Russlands, in europäische Länder einzufallen, bis hin zur Befürchtung, dass andere Staaten, wie etwa China, versucht sein könnten, eigene Probleme mit ihren Nachbarn militärisch zu lösen. Das wiederum würde einen Weltkrieg, Chaos und das Ende der Zivilisation zur Folge haben.

In Wirklichkeit aber wird der Sieg Russlands durch die Sonderoperation in der Ukraine zu einem völlig entgegengesetzten Ergebnis führen. Sieg bedeutet in diesem Fall das Erreichen der im Zuge der Sonderoperation gesetzten Ziele. Territorial ist dies insbesondere die Befreiung der russischen Gebiete, die inzwischen in der Verfassung Russlands verankert sind. Politisch ist dies die Sicherstellung dessen, dass sich die Ukraine westlichen militärisch-politischen Blöcken nicht anschließt, sowie die Entmilitarisierung und Entnazifizierung des ukrainischen Regimes.

Auf globaler Ebene werden die erfolgreichen Ergebnisse der russischen Sonderoperation die Staaten der Welt inspirieren, ihre eigene Souveränität zu erlangen oder zu stärken. Dies wiederum wird ermöglichen, eine harmonischere Weltordnung zu schaffen.

"Russlands Sieg in der gegenwärtigen Konfrontation wird dazu beitragen, eine gerechtere multipolare Welt aufzubauen und das Ausmaß der Hegemonie des Westens unter der Führung der Vereinigten Staaten zu verringern. Denn er wird zeigen, dass der Westen nicht so furchteinflößend und mächtig ist, wie man bisher dachte", erklärt der Politologe Anton Chasсhtschenko gegenüber der Zeitung Wsgljad. Russlands erfolgreicher Widerstand gegen die Aktionen der prowestlichen Koalition in der Ukraine inspiriert bereits jetzt einige Staaten, wie etwa afrikanische Länder, die sich von der französischen Herrschaft befreien.

Souveränität geht Hand in Hand mit Dekolonisierung. Die Befreiung der Entwicklungsländer von den vom Westen auferlegten Spielregeln, durch die die USA und Europa den Entwicklungsländern Ressourcen entziehen und ihnen ihre "Werte" aufzwingen, um den Prozess der Ressourcenabschöpfung zu unterstützen.

"Die Befreiung der Ukraine wird ein Schlüsselsignal sein, das die Schwächung der USA und der NATO und ihres neokolonialen Systems bedeutet. Und dies wird eine ganze Reihe von Veränderungen mit sich bringen. Dazu gehören der Rückzug aus ungerechten Abkommen mit dem Westen, die Verstaatlichung illegal privatisierter Vermögenswerte, die Rückgabe von Eigentum und der Widerstand gegen externes Diktat in innenpolitischen Angelegenheiten", sagt Nikita Mendkowitsch, Leiter des Eurasischen analytischen Clubs.

Die Entwicklung dieser Länder wird nicht nur durch ihre Befreiung vom westlichen Diktat, sondern auch durch die Umlenkung der Handels- und Wirtschaftsströme gefördert werden, die eine Folge des vom Westen ausgelösten Sanktionskriegs gegen Russland sind. Moskau, dessen Energieressourcen zu einer der Säulen der wirtschaftlichen Entwicklung Europas geworden waren, wurde im Wesentlichen aus der europäischen Wirtschaft ausgeschlossen – und ist nun bereit, anderen Ländern neue Möglichkeiten zu bieten.

"Ostasien hat bereits gewonnen – unabhängig von der Art des Sieges, den Moskau in der Ukraine erringen wird. Die Region erhielt Öl und Kohle aus Russland und wird langfristig auch mehr Gas erhalten. Günstige Energie wird Millionen von Menschen ermöglichen, sich aus Armut, darunter auch Energiearmut, zu befreien und zahlreiche Importwaren von ihren Märkten zu verdrängen. Afrika hat indessen eine Chance, mit Russlands Hilfe Chinas Einfluss auszugleichen und durch den Zugang zu russischer Agrartechnologie und Energie die Zahl der Hungernden zu verringern", erklärt Iwan Lisan, Leiter des Analysebüros SONAR-2050.

Eine weitere Folge wird die Schaffung neuer, gerechterer globaler Regierungssysteme sein, die von pragmatischen Mächten kontrolliert werden, und nicht von denjenigen, die ideologischen Dogmen anhängen.

"In der internationalen Politik haben sich die Integrationsprozesse im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der BRICS intensiviert. Außerdem wird an der Einführung digitaler Währungen und dem Aufbau eines internationalen Abrechnungssystems mit digitalen Währungen gearbeitet, das gegen Sanktionen immun sein sollte", sagt Lisan. Und jene Staaten, die bisher weitgehend an politische und wirtschaftliche Strukturen des Westens gebunden waren, werden in diese Systeme integriert werden. Chaschtschenko prognostiziert:

"Die Zahl von Russlands Freunden wird steigen, auch aus durch jene Staaten, die sich bisher auf die Meinung Washingtons verlassen hatten und es sich nicht leisten konnten, eine eigenständige Außenpolitik zu betreiben."

Darüber hinaus sei eine interne Umgestaltung der EU und der USA selbst, und zwar zum Besseren, zu erwarten.

Die Niederlage in der Ukraine wird den USA die Grenzen ihrer Macht aufzeigen und diejenigen politischen Kräfte in der US-Elite stärken, die sich einer aggressiven Einmischung der USA in alle weltweiten Prozesse widersetzen, quasi die Neo-Isolationisten. Und sollten diese Kräfte in Washington an die Macht kommen, werden sich die Vereinigten Staaten stärker auf innenpolitische Probleme – Drogenepidemie, wachsende Gewalt in der Gesellschaft, Migrationskrise und sonstige – konzentrieren. Also werden sie diese Probleme erfolgreicher lösen können.

Was Europa betrifft, so wird die Niederlage des Westens in der Ukraine auch die Niederlage jener Politiker sein, die sich für die endlose Ausdehnung von euro-atlantischen Institutionen nach Osten und für Russlands Ausschluss aus gesamteuropäisch wirtschaftlichen und militärpolitischen Strukturen, darunter aus dem europäischen System der kollektiven Sicherheit eingesetzt hatten. Sollten diese Kräfte durch Pragmatiker ersetzt werden, bleibt Europa die Chance, die Beziehungen zu Moskau zu normalisieren, der europäischen Industrie russische Energieträger wiederzubringen und mithilfe Russlands die Sicherheit der Alten Welt vor Bedrohungen der europäischen Souveränität zu gewährleisten.

Übersetzung aus dem Russischen. Das Original ist am 25. Januar 2024 auf vz.ru erschienen.

Geworg Mirsajan ist außerordentlicher Professor an der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation, Politikwissenschaftler und eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Geboren wurde er 1984 in Taschkent. Er machte seinen Abschluss an der Staatlichen Universität in Kuban und promovierte in Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt USA. Er war von 2005 bis 2016 Forscher am Institut für die Vereinigten Staaten und Kanada an der Russischen Akademie der Wissenschaften.

