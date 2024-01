Abschuss des Fliegers mit ukrainischen Kriegsgefangenen: Ukrainische Medien triumphierten zunächst

Als noch nicht klar war, dass ukrainische Kriegsgefangene an Bord des durch die ukrainische Luftabwehr über russischem Staatsgebiet abgeschossenen IL-76-Transportflugzeugs waren, meldeten zahlreiche ukrainische Medien den Abschuss triumphierend als Erfolg ihrer Streitkräfte. Wir zeigen, wie die Meldungen später verändert wurden.

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Abschusses der russischen Transportmaschine des Typs IL-76 über dem Gebiet Belgorod am Mittwoch brach in ukrainischen Medien ein Freudensturm los, wobei in allen Meldungen der Absturz der Maschine der Arbeit der ukrainischen Luftabwehr zugerechnet wurde.

Nachdem einige Zeit später bekannt wurde, dass die abgeschossene IL-76 ukrainische Kriegsgefangene, die für einen Austausch gegen russische Kriegsgefangene in der Ukraine ausgewählt waren, transportierte, änderten diese Medien ihre Schlagzeilen und triumphierende Postings und Kommentare in den sozialen Netzwerken wurden reihenweise gelöscht. In einigen Fällen ist es Beobachtern gelungen, die Änderung der Schlagzeilen und Meldungen zu dokumentieren.

Das anschaulichste Beispiel bot die älteste der Pro-Maidan-Zeitungen der Ukraine, die Ukrainska Prawda. Die ursprüngliche Schlagzeile dieses Mediums, wiedergegeben im oberen Teil des nachfolgenden Screenshots, lautete:

"Im Gebiet Belgorod der Russischen Föderation stürzte Flugzeug IL-76 ab: ZSU erklären, dass es ihr Werk ist".

ZSU ist die ukrainische Abkürzung für Zbroiny Sily Ukrainy, zu Deutsch: ukrainische Streitkräfte.

Die untere Hälfte des Screenshots zeigt die spätere Version derselben Schlagzeile: Der Verweis auf die Verantwortungsübernahme durch die ukrainischen Streitkräfte ist hier gelöscht.

Ähnlich handelte die Nachrichtenplattform RBK-Ukraina. Die ursprüngliche Schlagzeile zu der Absturzmeldung lautete dort:

"Abschuss der IL-76 nahe Belgorod ist Werk der ZSU, - Quellen."

Nach Bekanntwerden des Todes von über 60 Ukrainern an Bord dieses Fluges änderte RBK-Ukraina die Headline. Von den beim Umsturz ums Leben gekommenen Ukrainern ist aber auch in der neuen Schlagzeile keinerlei Rede. Stattdessen wird eine Fracht in den Vordergrund gerückt, die die IL-76 nach ukrainischer Darstellung transportiert haben soll (eine Bestätigung aus Russland oder aus unabhängigen Quellen gibt es dafür nicht):

"IL-76, die bei Belgorod abstürzte, führte Raketen für S-300, - Quellen."

Der weitere auf diesen Screenshots sichtbare Text der Meldung lautete ursprünglich:

"Der Abschuss des Militärtransporters Il-76 ist das Werk der ukrainischen Streitkräfte. Das erfuhr RBK-Ukraina von einer Quelle in den Verteidigungskräften. Nach den Worten des Gesprächspartners hat dieses Militärtransportflieger wahrscheinlich Raketen für S-300-Luftabwehrkomplexe befördert. Und wie man weiß, beschießen die Russen aus genau diesen Komplexen häufig Charkow."

Nach der Änderung lautet die Meldung:

"Der Militärtransporter der Russen Il-76, der im Gebiet Belgorod abstürzte, beförderte Raketen für das Luftabwehrsystem S-300. Das erfuhr RBK-Ukraina von einer Quelle in den Verteidigungskräften. Nach den Worten des Gesprächspartners hat dieses Militärtransportflieger wahrscheinlich Raketen für S-300-Luftabwehrkomplexe befördert. Und wie man weiß, beschießen die Russen aus genau diesen Komplexen häufig Charkow."

Der in der Ukraine beliebte Telegram-Kanal "Trucha Ukraina" mit 2,6 Millionen Abonnenten hat seine Meldung zum Absturz der IL-76 nach Bekanntwerden, wer die Passagiere waren, weniger stark, dafür aber umso bezeichnender verändert. Die Meldung lautete ursprünglich:

"Übrigens, genau dieser Militärflieger hat Raketen S-300 in die Volksrepublik Belgorod geliefert. Nach Angaben der Quellen von UP (Ukrainska Prawda - Anm. d. Red.) in den Verteidigungsquellen ist der Abschuss des russischen Il-76 das Werk der ZSU. Geil!"

Nach der Redaktion entfiel der Zusatz "Geil!", später wurde die Meldung ganz gelöscht und die Kommentare zu späteren Meldungen abgeschaltet.

Bezeichnend sind auch die Reaktionen der vorrangig ukrainischen Leser dieses Telegram-Kanals.

Die ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN sperrte nach Bekanntwerden der Tatsache, dass es sich bei der abgeschossenen Maschine um einen Kriegsgefangenentransport handelte, die Kommentare und verband dies mit einem rassistischen Kommentar:

"Freunde, die Kommentare werden vorübergehend abgeschaltet bis die Situation mit dem Absturz der russischen IL-76 geklärt ist. Es ist unmöglich mit solch einem Ansturm von rusnjawoj Bots fertig zu werden."

"Rusnjawoj" ist kaum ins Deutsche zu übersetzen. Es handelt sich um ein verächtliches Adjektiv, ein rassistisch angehauchtes Synonym für "russisch".

Der militärische Aufklärungsdienst GUR der Ukraine hat inzwischen bestätigt, dass für heute ein Gefangenenaustausch geplant war und nun ausfällt. Ein Sprecher des GUR sagte der Presse, die Information darüber, dass die auszutauschenden Kriegsgefangenen an Bord der abgestürzten Maschine waren, werde "aktuell geprüft".

Das erklärt auch den plötzlichen Abbruch der Freudenstürme in den ukrainischen Medien und sozialen Netzwerken sowie die Tilgung der ursprünglichen Nachricht, die ukrainischen Streitkräfte hätten die IL-76 abgeschossen. Russische Offizielle haben inzwischen erklärt, die ukrainischen Streitkräfte seien darüber informiert gewesen, dass an Bord der abgeschossenen Maschine ukrainische Kriegsgefangene für den Austausch befördert werden. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte das Flugzeug abgeschossen haben.

