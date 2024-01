Russischer Geheimdienstchef: USA errichten "Kolonialverwaltung" in der Ukraine

Washington hat damit begonnen, in der Ukraine eine "Kolonialverwaltung" zu schaffen. Sie besteht nach Aussage des Leiters des russischen Auslandsgeheimdienstes aus lokalen Politikern, die den USA die Treue geschworen haben oder in den USA ausgebildet worden seien.

Quelle: AFP © Susan Walsh

Die US-Regierung hat den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij aufgefordert, Dutzende hochrangiger Beamter, denen Washington nicht mehr vertraut, unter verschiedenen Vorwänden aus ihren Ämtern zu entfernen, erklärte der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR), Sergei Naryschkin, am Montag. Selenskij beim WEF: Treffen mit BlackRock, JPMorgan und Blackstone Washington verlangt, dass diese Stellen mit "im Westen ausgebildeten Ukrainern besetzt werden, die den amerikanischen Interessen die Treue geschworen haben", sagte er in einem vom Pressedienst des SVR zitierten Kommentar. Laut Naryschkin wurden Selenskij die geforderten Änderungen in der ukrainischen Regierung bei seinem Besuch in Washington im Dezember mitgeteilt. "Auf Drängen der Amerikaner soll die ukrainische Botschafterin in Washington, Oksana Markarova, die an der Indiana University Bloomington studiert hat, den Posten des Premierministers übernehmen. Der stellvertretende Leiter des Finanzministeriums, Alexander Kava, der an der Harvard-Universität studiert hat, wird für das Amt des Finanzministers vorgeschlagen. Der derzeitige stellvertretende Leiter des Wirtschaftsministeriums, Taras Kachka, ein Absolvent der polnischen Hochschule für öffentliche Verwaltung (KSAP), wird für das Amt des Wirtschaftsministers empfohlen", so Naryschkin. Der jüngste hochkarätige Wechsel im ukrainischen Kabinett folgt dem von Naryschkin beschriebenen Modell. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow löste im vergangenen Herbst Selenskijs Verbündeten Alexej Reznikow in diesem Amt ab. Zuvor nahm er an dem vom US-Außenministerium finanzierten Programm "Future Leaders Exchange" teil. Nach Aussage des russischen Geheimdienstchefs besitzt die Biden-Administration ein "mörderisches Korruptionsdossier" über Mitglieder des inneren Kreises von Selenskij. Sie drohte damit, diese Informationen zu veröffentlichen, wenn der ukrainische Staatschef sich weigert, die gewünschten Personalentscheidungen zu treffen. "Selenskij ist sich bewusst, dass die schädlichen Dokumente der Amerikaner ihn als Präsidenten vernichten können. In dieser Situation wird er weiterhin nach der Pfeife seiner amerikanischen Herren tanzen", prognostizierte Naryschkin. Mehr zum Thema – Der Konflikt in der Ukraine - Er wird nicht zu den Bedingungen von Wladimir Selenskij enden

