Vor der Küste Somalias vermisste US-Elitesoldaten sind nach offiziellen Angaben tot

Seit dem 11. Januar dieses Jahres galten zwei Mitglieder der US-Eliteeinheit Navy SEALs als vermisst. Am Sonntag gab die US-amerikanische Militärführung, US Central Command, nach zehntägiger Suche bekannt, dass sie die beiden Elitesoldaten für tot erklärt habe.

Quelle: Gettyimages.ru

Wie die US-amerikanische Militärführung, US Central Command, nach zehntägiger Suche mitteilte, sind die beiden US-Soldaten von der Eliteeinheit Navy SEALs tot, die seit dem 11. Januar vor der Küste Somalias vermisst werden. Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass unsere beiden vermissten U.S. Navy SEALs nach einer zehntägigen, erschöpfenden Suche nicht gefunden wurden und ihr Status auf "verstorben" geändert wurde", so das Central Command in einer Erklärung am Sonntag. Weiter schrieb das Central Command: "Aus Respekt vor den Familien werden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen veröffentlicht." Huthi: Russische und chinesische Schiffe sind vor jemenitischen Angriffen im Roten Meer geschützt Die US-Militärführung fügte hinzu, dass Teams aus den USA, Japan und Spanien mehr als 50.000 Quadratkilometer abgesucht hätten, um die beiden vermissten Männer zu finden. Die beiden Matrosen waren auf der Suche nach "illegalen iranischen Waffen" an Bord eines Schiffes, als einer von ihnen aufgrund des hohen Wellengangs ins Wasser fiel und sein Kollege laut Protokoll hinterher sprang, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet hatte. "Wir trauern um unsere beiden tapferen Navy Seals, und unsere Herzen sind bei ihren Familien", sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag in einer Erklärung. Er fügte hinzu: "Das gesamte Ministerium ist heute in Trauer vereint. Wir sind allen dankbar, die unermüdlich daran gearbeitet haben, die beiden zu finden und zu retten." Die USA unterhalten eine kleine Militärpräsenz in Somalia, die sich gegen die militante Gruppe Al-Shabab konzentriert, eine extremistische islamistische Organisation, die von den USA als "terroristisch" eingestuft wird. Mehr zum Thema – Die USA erkennen das Unvermeidliche

