Königin Maxima in Davos: Digitalen Ausweis auch als Impfnachweis einsetzen

In einem Forum beim WEF zur wirtschaftlichen Teilhabe, brachte die niederländische Königin ihre Meinung zum Nutzen digitaler Ausweise ein. Mit den Ausweisen könne der Impfstatus nachgewiesen werden. Außerdem könne man damit die Verteilung von Bürgergeldern administrieren.

Quelle: www.globallookpress.com © Nieboer / Keystone Press Agency

Am Weltwirtschaftsforum (WEF), das vom 15. bis zum 19. Januar in Davos stattfand nahm auch die niederländische Königin Maxima teil. In der Podiumsveranstaltung "Comparing Notes on Financial Inclusion" (WEF 2024: Erläuterungen zur finanziellen Inklusion) war ihre Expertise zu den Verwendungszwecken digitaler Identitäten gefragt. Mit den anderen Teilnehmern dieses Podiums – Chea Serey, Gouverneurin der Nationalbank von Kambodscha, Mounir Nakhla, Gründer und CEO von MNT Investments BV und Iain Williamson, CEO von Old Mutual Emerging Markets Limited – sollte zunächst das Thema diskutiert werden, wie man den Zugang und die Nutzung von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und kleine Unternehmen verbessern könnte. Der Chefredakteur von CNBC Afrika, Godfrey Mutizwa moderierte die Diskussion. Analyse Berlin als zuverlässiger Panikpartner: Erst WHO-Dependance, nun noch das WEF-Forum GovTech-Center In ihrem Redebeitrag erklärte Königin Maxima die Notwendigkeit digitaler Ausweise für die wirtschaftliche Teilhabe. Schon für die Eröffnung eines Bankkontos müsse man sich schließlich ausweisen können, erläuterte die niederländische Königin ihr Anliegen der flächendeckenden Erstellung digitaler Ausweise. In Afrika oder Lateinamerika besäßen bislang die wenigsten Menschen ein Dokument zum Nachweis ihrer Identität. Mit all ihren Partnern würde Maxima sich dafür einsetzen, dass sich das ändere. Nach und nach sollten alle Menschen einen digitalen Identitätsnachweis erhalten. Die digitale Identität bräuchte man nach Auffassung der Prinzessin von Oranien-Nassau, wie die Königin der Niederlande sich auch betitelt, nicht nur für die sogenannte Inklusion. Das Interessante am digitalen Ausweis sei nämlich, dass dieser nicht nur für Finanzdienstleister "sehr notwendig" sei. Er diene auch für andere Zwecke: Damit werde man nachweisen können, ob man geimpft ist oder nicht. "Er (der digitale Ausweis) ist auch gut für den Gesundheitssektor oder für den Nachweis, ob Du geimpft bist oder nicht.“

Und noch einen anderen Nutzen der flächendeckenden Identität stellte Maxima in der Podiumsveranstaltung vor. Mit dem Ausweis ließe sich auch die Geldverteilung an die Bürger administrieren. Dazu erklärte sie: "Sehr gut ist er auch, um die Finanzunterstützung von der Regierung zu erhalten." Dass man diesen Ausweis für so viele Zwecke nutzen könne, sei ein ganz wichtiger Punkt, betonte die Oranien-Nassauer Prinzessin. Mehr zum Thema - Das Weltwirtschaftsforum und die "Elite" der Welt

