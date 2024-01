Regierungsvertreter dementiert: Saudi-Arabien noch kein BRICS-Mitglied

Saudi-Arabiens Handelsminister dementiert den Beitritt seines Landes zur BRICS-Gruppe. Riad sei zwar eingeladen worden, habe aber bisher keine offizielle Entscheidung getroffen.

Quelle: Sputnik © Grigori Syssojew

Am Dienstag erklärte Saudi-Arabiens Handelsminister Majid bin Abdullah Al Qasabi bei einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums in Davos, dass sein Land der BRICS-Gruppe noch nicht beigetreten ist. Dem Regierungsvertreter zufolge gelte für Riad nach wie vor eine Einladung zur BRICS. Offiziell sei das Land jedoch kein Mitglied geworden. Saudi-Arabien wird vollwertiges Mitglied der BRICS Damit dementierte der Minister Berichte über den Beitritt Saudi-Arabiens, die Anfang des Monats in den Medien aufgetaucht waren. Demnach sollte Saudi-Arabien gemeinsam mit Ägypten, Äthiopien, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten seit dem 1. Januar als Mitglieder der BRICS-Gruppe gelten. In einer Rede am 1. Januar hatte Russlands Präsident Wladimir Putin neuen Mitgliedern der BRICS, darunter auch Saudi-Arabien, zum Beitritt zu der Organisation gratuliert. Die genannten Länder waren zum 15. BRICS-Gipfel eingeladen, der im August 2023 im südafrikanischen Johannesburg stattfand. Damals brachte auch Argentinien sein Interesse an einer Mitgliedschaft zum Ausdruck. Mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Javier Milei wurde die Idee aufgegeben. Mehr zum Thema – Argentinien wird doch kein BRICS-Staat

