Saudi-Arabien wird vollwertiges Mitglied der BRICS

Saudi-Arabien tritt als Vollmitglied der BRICS bei und festigt damit seine globale Position. Dies ist ein historischer Schritt zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland, China und weiteren Ländern.

Quelle: Sputnik

Saudi-Arabien ist offiziell der BRICS-Gruppe beigetreten, wie der saudische staatliche Nachrichtensender Al Ekhbariya berichtet. Die Vollmitgliedschaft des Königreichs in dieser Gruppe, die Russland, China und andere Länder umfasst, hat begonnen und stärkt die globale Position Riads, so der Sender. Fünf neue BRICS-Mitglieder Im August ergingen an sechs weitere Länder Einladungen, den BRICS beizutreten. Die BRICS-Gruppe, die 2006 gegründet und 2011 erstmals erweitert wurde, als sich Südafrika den vier Gründerstaaten (Brasilien, Russland, Indien und China) anschloss, hat am 1. Januar fünf neue Länder formell als vollwertige Mitglieder aufgenommen. Diese neuen Mitglieder sind Ägypten, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Äthiopien. Am selben Tag übernahm Russland den einjährigen rotierenden Vorsitz der BRICS, wie von der russischen Nachrichtenagentur TASS berichtet wurde. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und Russlands Präsident Wladimir Putin hatten sich bereits am 6. Dezember 2023 in Riad getroffen. Mehr zum Thema - Putin erläutert Konzept für Russlands Präsidentschaft bei den BRICS-Staaten

