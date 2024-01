Iran feuert Raketen auf "Terroristen und Spione" in Irak und Syrien ab

Laut der Islamischen Revolutionsgarde war der Angriff eine Vergeltung für den Bombenanschlag in Kerman. In Verlautbarungen wird der Ort des Angriffs nicht genannt, Berichte aus dem Irak deuten allerdings darauf hin, dass Raketen in der Stadt Erbil eingeschlagen sind.

Als Vergeltung für die jüngsten Bombenanschläge in Iran hat die Islamische Revolutionsgarde am Montag ballistische Raketen auf eine IS-Basis in Syrien und eine Hochburg des israelischen Spionagedienstes Mossad im Irak abgefeuert.

In der Stadt Kerman wurden am 3. Januar bei zwei Explosionen fast 100 Menschen getötet, als sich Pilger versammelten, um den verstorbenen General Qassem Soleimani zu ehren. Dieser wurde 2021 von US-Geheimdiensten ermordet.

Der Islamische Staat IS, auch bekannt als ISIS, bekannte sich zu dem Angriff. Im vergangenen Monat wurden bei einem weiteren Selbstmordattentat in der Stadt Rask 11 iranische Polizisten getötet. Dieser Anschlag wurde der in Pakistan ansässigen Gruppe Jaish Al-Adl angelastet.

Aus einer Erklärung der Islamischen Revolutionsgarde geht hervor:

"Als Reaktion auf die jüngsten Verbrechen der Terroreinheiten, die Gruppen unserer lieben Landsleute in Kerman und Rask ungerechterweise gemartert haben, haben wir Versammlungsorte von Kommandeuren und Elementen des IS in den besetzten Gebieten Syriens ausfindig gemacht, die mit den jüngsten terroristischen Vorgängen in Verbindung stehen, und sie mit mehreren ballistischen Raketen eliminiert."

In einer weiteren Erklärung teilt die Revolutionsgarde mit, sie habe auch Raketen gegen "eine der wichtigsten Spionagezentralen des zionistischen Regimes (des Mossad) in der Region Kurdistan im Irak" eingesetzt.

Weiter heißt es, der Angriff sei "eine Reaktion auf die jüngsten Untaten des zionistischen Regimes, in deren Rahmen es Kommandeure der Revolutionsgarde und der Widerstandsfront ermordete".

In den Verlautbarungen wurde der Ort des Angriffs nicht genannt, Berichte aus dem Irak deuten allerdings darauf hin, dass Raketen in der Stadt Erbil eingeschlagen sind. Bereits im März 2022 hat Iran als Vergeltung für Luftangriffe in Syrien, bei denen zwei Offiziere der Islamischen Revolutionsgarde getötet wurden, vermeintliche israelische Ziele in Erbil angegriffen. Die Garde gibt bekannt:

"Wir versichern unserer geliebten Nation, dass die Offensivoperationen der Islamischen Revolutionsgarde fortgesetzt werden, bis das Blut der letzten Märtyrer gerächt ist."

