Oxfam-Studie: Fünf reichste Menschen der Welt verdoppelten ihr Vermögen seit 2020

Einer am Montag veröffentlichten Oxfam-Studie zufolge hat sich in den letzten drei Jahren die Ungleichheit auf der Welt rasant verschärft. Während Milliardäre immer reicher wurden und die fünf reichsten unter ihnen ihr Vermögen in nur drei Jahren mehr als verdoppelt haben, verloren 60 Prozent der Menschen Erspartes und Einkommen.

Quelle: Gettyimages.ru © Flashpop

Zum Start des Weltwirtschaftsforums in Davos hat die Entwicklungsorganisation Oxfam International am Montag eine neue Studie veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass die fünf reichsten Menschen der Welt ‒ allesamt Männer ‒ ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt haben. Gleichzeitig wurden fast fünf Milliarden Menschen, die ärmsten 60 Prozent, in diesen drei Jahren ärmer. Wohin mit dem Geld? Superreiche planen ihre eigenen Städte Bei der Auswertung der Studie kommt Oxfam zu dem Schluss, dass die Welt bei der aktuellen Wachstumsrate schon in zehn Jahren den ersten Dollar-Billionär haben könnte. Die globale Armut dagegen wäre bei Fortsetzung des aktuellen Trends auch in 230 Jahren nicht überwunden. Pro Stunde machen die fünf reichsten Männer der Welt den Oxfam-Daten zufolge seit 2020 einen Gewinn von durchschnittlich 14 Millionen US-Dollar (12,8 Millionen Euro). Ihr kumulatives Vermögen stieg in diesem Zeitraum von 405 Milliarden Dollar auf zuletzt 869 Milliarden Dollar. Das Vermögen aller Milliardäre insgesamt wuchs dreimal so schnell wie die Inflationsrate. Zugleich hätten 4,77 Milliarden Menschen, die ärmsten 60 Prozent der Menschheit, seit 2020 zusammen 20 Milliarden Dollar Vermögen verloren. Bei 791 Millionen Arbeitern hielten die Löhne laut Oxfam nicht mit der Inflationsrate mit. Jeder von ihnen habe in zwei Jahren im Schnitt fast einen Monatslohn verloren. Während die Unternehmen ihre Supergewinne steigern, sehen sich Millionen von Arbeitnehmern mit einer Krise der Lebenshaltungskosten konfrontiert, da die Inflation die Reallöhne gesenkt hat: "Die Macht der Konzerne wird genutzt, um Ungleichheit zu schaffen: Sie verschlechtern die Stellung der Arbeitnehmer und bereichern reiche Aktionäre, hinterziehen Steuern und privatisieren den Staat." Die Ungleichheit sei kein Zufall, sagt Amitabh Behar, Interimsgeschäftsführer von Oxfam International: "Die Milliardärsklasse sorgt dafür, dass die Konzerne ihren Reichtum auf Kosten aller anderen vermehren." US-Politiker Bernie Sanders schreibt in dem Vorwort der Veröffentlichung: "Milliardäre werden reicher, die Arbeiterklasse hat zu kämpfen und die Armen leben in Verzweiflung. Das ist der unglückliche Zustand der Weltwirtschaft." Bloomberg: Russische Milliardäre werden trotz Sanktionen immer reicher Niemals zuvor, heißt es weiter, habe es eine solche Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen gegeben. Auch die Gier, Arroganz und Verantwortungslosigkeit seien beispiellos. Um die bestehenden Ungleichgewichte auszugleichen, haben Oxfam-Experten die Regierungen aufgefordert, die Macht der Unternehmen zu begrenzen, Monopole aufzulösen, Steuern auf überschüssige Gewinne und Reichtum zu erheben und alternative Formen des Eigentums ‒ wie kollektives Eigentum der Arbeitnehmer ‒ zu fördern. Der Studie liegen eigenen Angaben zufolge Daten aus verschiedenen Quellen zugrunde. So führte Oxfam etwa Forbes-Schätzungen zum Vermögen von Milliardären mit Schätzungen der Bank Credit Suisse zum weltweiten Vermögen zusammen. Mehr zum Thema - "Politischer" als Papa: Sohn von George Soros übernimmt Kontrolle über Stiftungen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.