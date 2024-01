Weitere Luftangriffe auf Jemen: Russland warnt vor Ausweitung des Gaza-Krieges

Moskau erklärte vor dem UN-Sicherheitsrat, die westliche Diplomatie in Nahost bedeute "neue Bombardierungen und Zerstörung". Zugleich setzen die USA ihre Luftangriffe auf den Jemen fort.

Quelle: AFP © Maxar

Die USA und ihre Verbündeten trügen "persönlich" dazu bei, dass sich der Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas auf die gesamte Region ausbreite, warnte der russische UN-Vertreter Wassili Nebensja bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates, wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldete. Russland und China verurteilten auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates am Samstag die Angriffe der USA und Großbritanniens auf Jemen scharf. Moskau erklärte vor dem Organ der Vereinten Nationen, die westliche Diplomatie in Nahost bedeute "neue Bombardierungen und Zerstörung". Analyse Machtdemonstration ohne strategisches Kalkül: Westen bombardiert erneut Jemen "Die angelsächsische Achse und seine Satelliten verletzen erneut in eklatanter Weise die UN-Charta und andere Normen des Völkerrechts und untergraben die Lage in der ohnehin schon brennenden [westasiatischen] Region weiter", sagte der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Nebensja auf der Sitzung. Russland hatte die Dringlichkeitssitzung beantragt, nachdem am Freitag US-amerikanische und britische Schiffe im Roten Meer mehrere jemenitische Städte angegriffen hatten. Nach dem umfangreichen Militärschlag der USA und Verbündeter gegen die Menschen im Jemen haben die US-Streitkräfte abermals eine Stellung der Huthi angegriffen. Ziel des Angriffs in der Nacht zum Samstag sei eine Radaranlage der Miliz gewesen, teilte das US-Militär mit. Ein aktuelles Satellitenbild zeigt Schäden durch Luftangriffe auf eine Radaranlage am Flughafen von Sanaa im Jemen. Die Huthi drohten am Sonntag mit einer "starken und effektiven Antwort", nachdem die Vereinigten Staaten über Nacht einen weiteren Angriff im Jemen geführt hatten. Somit verschärfen sich die Spannungen weiter, da Washington versprochen hat, die Schifffahrt in Richtung Israel vor Angriffen der mit Iran verbündeten jemenitischen Bewegung zu schützen. Mehr zum Thema - Deutsche Fregatte soll ins Rote Meer

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.