Russische Luftfahrtbehörde verbietet Nutzung des jemenitischen Luftraums

Als Reaktion auf die Angriffe der USA und Großbritanniens auf Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen hat die Luftfahrtbehörde Rosawiazija allen russischen Fluggesellschaften die Nutzung des Luftraums über Jemen untersagt.

Quelle: Gettyimages.ru © Anadolu

"Im Zusammenhang mit den Ereignissen in Jemen und den daraus entstehenden Risiken für die Flugsicherheit hat die Luftfahrtbehörde die Nutzung des Luftraums dieses Staates für Flüge (einschließlich Transit) von Zivilflugzeugen der Russischen Föderation untersagt", heißt es in der Mitteilung. Das Verbot gelte bis auf Weiteres. Die russische Fluggesellschaft Aeroflot und der Billigflieger Pobeda (Teil der Aeroflot-Gruppe) führen ohnehin keine Flüge über Jemen durch, teilten die Unternehmen mit. Bericht: Unruhen im Roten Meer lassen Frachtraten in die Höhe schnellen Die USA und Großbritannien hatten in der Nacht auf Freitag im Rahmen einer Militäraktion mutmaßliche Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen attackiert. Sie seien eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Huthis auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer", teilte das Weiße Haus mit. US-Präsident Joe Biden erklärte, er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Maßnahmen anzuordnen. Als Reaktion darauf beantragte Moskau eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete die Angriffe als Missachtung des Völkerrechts mit dem Ziel, die Lage in der Region zu eskalieren. Mehr zum Thema - USA und Vereinigtes Königreich bombardieren Jemen

