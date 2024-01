Bericht: Unruhen im Roten Meer lassen Frachtraten in die Höhe schnellen

Die Preise für die Verschiffung von Asien nach Europa haben sich verdoppelt, da die Logistikriesen gezwungen sind, die Fracht um die Südspitze Afrikas herumzuleiten. Als Grund dafür werden Angriffe der jemenitischen Huthis auf Schiffe im Roten Meer angeführt.

Quelle: Legion-media.ru © CHROMORANGE

Die Containerfrachtraten sind in die Höhe geschnellt, da die Angriffe der jemenitischen Huthis auf Frachtschiffe im Roten Meer die Reedereien gezwungen haben, ihre Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung im südlichen Afrika herumzuschicken. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Analyse Angriffe auf Frachter im Roten Meer könnten das Gleichgewicht im globalen Handel verändern Nach Angaben des internationalen Schifffahrtsmarktplatzes Freightos haben sich die Raten zwischen Asien und Nordeuropa in dieser Woche mehr als verdoppelt und liegen nun bei über 4.000 US-Dollar pro 40-Fuß-Container, während die Preise für den Transport zwischen Asien und dem Mittelmeer auf 5.175 US-Dollar gestiegen sind. Einige Reedereien haben Raten von über 6.000 US-Dollar pro 40-Fuß-Container für Mittelmeersendungen ab Mitte des Monats angekündigt. Zudem könnten Zuschläge von 500 US-Dollar bis zu 2.700 US-Dollar pro Container die Gesamtpreise noch weiter in die Höhe treiben, so Judah Levine, Leiter der Forschungsabteilung von Freightos, der von Reuters zitiert wird. Der Preissprung wird auf die Angriffe der militanten Huthis im Jemen zurückgeführt, die wichtige Verkehrsadern zum Suezkanal blockieren und die großen Reedereien damit folglich dazu gezwungen haben, Frachtschiffe auf die lange Reise um Afrika zu schicken. Die verlängerten Fahrten dauern bis zu 20 Tage länger und führen zu einem Mangel an Containerschiffen. "Die Leute, die verzweifelt nach einem Platz [auf Schiffen] suchen, werden auch dafür bezahlen", erklärte Christian Sur, Executive Vice President für Seefracht bei Unique Logistics, der Nachrichtenagentur. Analyse Wie der Jemen das Machtgefüge im Nahen Osten veränderte Die Frachtraten für die Verschiffung zu nordamerikanischen Häfen waren weniger betroffen, sind aber ebenfalls gestiegen. Die Preise für Sendungen von Asien an die nordamerikanische Ostküste sind laut Levine um 55 Prozent auf 3.900 US-Dollar pro 40-Fuß-Container gestiegen. Die Preise an der Westküste sind indes um 63 Prozent auf über 2.700 US-Dollar gestiegen, da erwartet wird, dass die Fracht umgeleitet wird, um Probleme im Zusammenhang mit dem Roten Meer zu vermeiden. Am Dienstag erklärte das US-Zentralkommando, dass ein US-Zerstörer auf Patrouille im Roten Meer zwei ballistische Raketen abgeschossen hat, die aus den von den Huthi kontrollierten Gebieten im Jemen abgefeuert wurden, während es auf eine Meldung reagierte, wonach ein Handelsschiff von einer Rakete getroffen worden sei. Die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer werden von jemenitischen Huthis verübt, die erklärten, sie würden die Hamas unterstützen, nachdem die Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen eskaliert waren. Mehr zum Thema – Angriffe auf Schiffe: Huthi-Anführer warnt USA vor neuem Kriegsschauplatz im Roten Meer

