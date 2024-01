Slowakischer Eishockeyspieler wird verfolgt – wegen seiner Arbeit in Russland

Gegen einen slowakischen Eishockeytorwart, der in Russland lebte, in der Kontinental-Liga spielte und die Russen nicht verurteilte, tobt im Westen eine Hasskampagne. Der Sportler äußerte sich dazu auf den sozialen Netzwerken.

In einigen westlichen Ländern nimmt die Russophobie immer bizarrere Züge an. Der ehemalige slowakische Nationaltorhüter Július Hudáček gab beispielsweise an, wegen seiner Leistungen in der kontinentalen Eishockeyliga und seines Lebens in Russland Opfer "einer Kampagne des Hasses und der Manipulation" geworden zu sein, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Zuvor hatte der tschechische Klub Kladno den Vertrag des Torhüters zwei Tage nach seiner Verpflichtung auf Druck der Klubfans rückabgewickelt, da diese wegen seiner Leistungen in der Kontinental-Liga die Auflösung des Vertrags mit dem Eishockeyspieler forderten. Auf seinem Instagram-Account schrieb Hudáček daraufhin:

"Das ist eine gezielte Manipulation. Ja, in mehreren Interviews habe ich mich zu meinem Leben in Russland geäußert, das ich als Eishockeyspieler führte. Es war ein qualitativ hochwertiges und normales Leben. Leider bin ich das Opfer einer Hasskampagne geworden, in der Menschen ihre Frustration an mir auslassen und im Namen der Hüter einer falschen Moral das Leben und die Karriere eines ordentlichen Sportlers zerstören. Das ist dasselbe, als würde man jemanden nur wegen seiner Rasse oder seiner religiösen Überzeugung entlassen. Wenn dies ein öffentlicher Lynchmord ist, dann stimmt etwas nicht mit der Welt. Ich fordere Journalisten, Eishockeykenner und Kommentatoren auf, mit dem, was sie schreiben und sagen, vorsichtig zu sein, denn es hat eine enorme Wirkung. Mundpropaganda schmerzt um ein Vielfaches mehr als physische Gewalt. Nutzen Sie ihre öffentliche Macht, um positive Dinge zu verbreiten, nicht Hass, Lügen und Verleumdung. Ich möchte diese ganze seltsame Geschichte damit abschließen."

Der slowakische Sportler hat bereits erfolgreich für Spartak Moskau sowie für einen kasachischen Verein gespielt und gehörte den Mannschaften von Nowosibirsk und Riga an.

Mehr zum Thema – Olympische Spiele 2024: IOC-Chef verteidigt Teilnahme russischer und weißrussischer Sportler