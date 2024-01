Zu Beginn seiner neuen Nahost-Tour: Blinken besucht Türkei und Griechenland

Der ranghöchste Diplomat der Regierung Biden führte Gespräche mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan in Istanbul und wird später mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan zusammentreffen, der Israels Militäraktionen im Gazastreifen scharf kritisiert.

Quelle: AFP © Evelyn Hockstein

US-Außenminister Antony Blinken ist am Samstag zu Beginn einer einwöchigen Reise mit den Staats- und Regierungschefs der Türkei und Griechenlands zusammengetroffen. Das Ziel der Reise sei es, die Spannungen im Nahen Osten abzubauen, die seit dem Ausbruch des Krieges Israels gegen den Gazastreifen im Oktober stark zugenommen haben. Der ranghöchste Diplomat der Regierung Biden führte Gespräche mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan in Istanbul und wird später mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan zusammentreffen, der Israels Militäraktionen im Gazastreifen scharf kritisiert. Nach Angaben eines hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums, der mit Blinken reist, sollen die Gespräche auch den türkischen Prozess zur Ratifizierung der schwedischen NATO-Mitgliedschaft umfassen. Meinung Wir stehen kurz vor einem weiteren großen Krieg im Nahen Osten US-Beamte waren von dem langwierigen Verfahren frustriert, sind aber nun zuversichtlich, dass Ankara den Beitritt Schwedens zum Bündnis bald genehmigen werde, nachdem der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des türkischen Parlaments den Antrag im letzten Monat unterstützt hat, betonte der Beamte, der anonym bleiben wollte. Blinken wird später auf die Insel Kreta reisen, um den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis zu treffen. Das NATO-Mitglied Griechenland wartet auf die Zustimmung des US-Kongresses zum Verkauf von F-35-Kampfjets. "Wir werden über dieses Thema diskutieren. Ich denke, es wird positive Entwicklungen geben", teilte der griechische Außenminister Giorgos Gerapetritis dem griechischen Fernsehen Skai mit. Blinkens Reise wird in den kommenden Tagen arabische Staaten, Israel und das besetzte Westjordanland umfassen, wo er die Botschaft übermitteln wird, dass Washington keine regionale Eskalation des Gaza-Konflikts wünscht. Blinken hofft auch auf Fortschritte bei den Gesprächen darüber, wie der Gazastreifen regiert werden könnte, wenn Israel sein Ziel, die Hamas zu "eliminieren", erreicht hat, so Reuters. Washington hat zum Ziel, dass regionale Länder, einschließlich der Türkei, eine Rolle beim Wiederaufbau, der Regierungsführung und möglicherweise der Sicherheit im Gazastreifen spielen, der seit 2007 von der Hamas regiert wird, so ein US-Beamter. Mehr zum Thema – Hisbollah-Chef droht Israel mit "Strafe" für die Ermordung von Hamas-Anführer

