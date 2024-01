Ex-Präsident Dmitri Medwedew: Selenskij ist "Abschaum"

Der ukrainische Angriff am Sonnabend auf Belgorod hat zahlreiche zivile Todesopfer gefordert. Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat nun auf den Angriff der Kiewer Truppen reagiert und erklärt, dass die Moskauer Streitkräfte keine zivilen Ziele angreifen.

Quelle: www.globallookpress.com © Bulkin Sergey/news.ru

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij sei "Abschaum", der gern seine eigene Zivilbevölkerung töten würde, behauptete der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew. Der Beamte, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats ist, äußerte sich zu dem tödlichen Angriff auf Belgorod und betonte, dass Moskaus Streitkräfte im Gegensatz zu Kiews Armee nur militärische Ziele angreifen. Putin benennt die wahren Feinde Russlands Am Sonnabend beschoss die Ukraine die russische Stadt, die rund 40 Kilometer von der Grenze entfernt liegt, mit Artillerie. Der Angriff erfolgte kurz nach einem russischen Bombardement mehrerer ukrainischer Städte und forderte 24 Tote und 108 Verletzte, berichtete der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow. In einem Beitrag auf der russischen Social-Media-Plattform VK schrieb Medwedew am Sonnabend: "Es ist offensichtlich, dass der terroristische Angriff auf Belgorod und der Tod unserer Bürger ein blutiges Verbrechen durch die Hände der banderistischen Bastarde ist, [verursacht durch ihre] Ohnmacht, etwas an der Front zu ändern." Er fuhr fort: "Wahrscheinlich träumt irgendein Abschaum wie Selenskij davon, dass unsere Streitkräfte das Stadtzentrum von Kiew in eine Art Gazastreifen verwandeln." Medwedew deutete an, dass sich die ukrainische Führung insgeheim einen solchen Angriff Moskaus wünschen könnte, da es ihr dann leichter fallen würde, "ihre Herren" um mehr Waffen zu bitten. Das Büro von UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den ukrainischen Angriff als "Verletzung des humanitären Völkerrechts", wie RIA Nowosti berichtet. Eine anonyme Moskauer Geheimdienstquelle teilte dem russischsprachigen Dienst von RT mit, dass Selenskij persönlich seine Truppen angewiesen habe, die russische Stadt anzugreifen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am Sonnabend, dass "Großbritannien hinter dem terroristischen Akt steckt", wobei auch die USA und die EU die Verantwortung tragen würden. Moskau: Angriff auf Belgorod erfolgte mit verbotener Streumunition Vertreter des ukrainischen Verteidigungsministeriums behaupteten, ihre Streitkräfte hätten ausschließlich militärische Einrichtungen angegriffen, die Zerstörung der zivilen Infrastruktur sei auf die "ineffiziente Arbeit der russischen Luftabwehr" zurückzuführen. Abgesehen davon, dass er Kiews Vorgehen am Sonnabend verurteilte, schrieb Medwedew in seinem VK-Post, dass die "russische Armee am Vortag der militärischen und sonstigen Infrastruktur des Nazi-Regimes erheblichen Schaden zugefügt hat". Nach Angaben der ukrainischen Behörden forderte der russische Beschuss mehrerer Großstädte, darunter der Hauptstadt Kiew, 39 Tote und fast 160 Verletzte. Das russische Verteidigungsministerium beharrte darauf, dass seine Drohnen und Raketen ausschließlich "militärische Einrichtungen und Infrastruktur" angegriffen haben. Etwaige zivile Opfer seien auf das unprofessionelle Vorgehen der ukrainischen Luftabwehrkräfte zurückzuführen, erklärte Moskau. Mehr zum Thema - Merkels Lüge: Wie Europa über die Minsker Vereinbarungen getäuscht wurde

