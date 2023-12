Nebensja: Die Ukraine und der Westen werden bald "die schlimmsten Nachrichten" erhalten

Die militärischen Pläne Kiews sind gescheitert, erklärte der Ständige Vertreter Russlands, Wassili Nebensja, in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Er kündigte der Ukraine und ihren westlichen Verbündeten in naher Zukunft "die schlimmsten Nachrichten" an.

Wassili Nebensja, der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, hat Kiew und den Westen in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats aufgefordert, "in naher Zukunft mit den schlimmsten Nachrichten zu rechnen". Die Sendung wurde auf dem YouTube-Kanal der internationalen Organisation ausgestrahlt. Ihm zufolge verfügt die Ukraine nicht über die Mittel, um "einen Durchbruch zu erzielen, aber zumindest die Situation an der Kontaktlinie zu halten". An die Vertreter der Ukraine und des Westens gerichtet, sagte Nebensja: "Die militärischen Pläne des Kiewer Regimes haben ein totales Fiasko erlitten, also erwarten Sie die schlechtesten Nachrichten für Sie und Ihre ukrainischen Stellvertreter in sehr naher Zukunft und unabhängig davon, ob neue militärische und finanzielle Hilfspakete in Washington oder Brüssel genehmigt werden." Der Politiker fügte hinzu: "Wenn es heute etwas zu besprechen gibt, dann sind es die Aktionen der ukrainischen Luftabwehrsysteme, die unter Verletzung des humanitären Völkerrechts in Wohngebieten ukrainischer Städte stationiert sind." Er betonte, dass es "ohne die Arbeit der ukrainischen Luftabwehrkräfte keine Opfer unter den Einwohnern gäbe". Nebensja bezeichnete die heutige Ukraine auch als "ein privates Militärunternehmen in den Händen westlicher Länder, dessen Aufgabe es ist, Russland maximalen Schaden zuzufügen". Der russische Diplomat schloss: "Unsere Aufgabe ist es, Kiew daran zu hindern, sein Volk endgültig zu vernichten. Wir hoffen, dass die westlichen Verantwortlichen dies irgendwann begreifen werden. Je früher dies geschieht, desto besser für die Ukraine." Westliche Politiker haben wiederholt von der Notwendigkeit gesprochen, Russland in der Ukraine zu besiegen. Insbesondere die Präsidenten der USA und Frankreichs, Joe Biden und Emmanuel Macron, sowie der britische Premierminister Rishi Sunak und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz äußerten sich in diesem Sinne. Am 20. Dezember behauptete der Chef der europäischen Diplomatie, Josep Borrell, dass das EU-Projekt im Falle eines Sieges Russlands "unwiederbringlich geschädigt" werden könnte. Er sagte: "Europa ist in Gefahr. Wenn wir zulassen, dass Putin in der Ukraine gewinnt, wenn wir zulassen, dass die aktuelle Tragödie in Gaza weitergeht, könnte das europäische Projekt unwiderruflich beschädigt werden. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln, um das zu verhindern." Analyse New York Times bereitet Öffentlichkeit auf ukrainische Gebietsabtritte vor Dennoch berichtete Politico am 27. Dezember unter Berufung auf Quellen, dass die Vereinigten Staaten aufgrund des Scheiterns der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte und der Probleme bei der Einigung über die Finanzierung begonnen hätten, ihre Strategie gegenüber der Ukraine zugunsten von Verhandlungen zu revidieren, die wahrscheinlich territoriale Zugeständnisse beinhalten würden. Die ukrainischen Behörden bestehen auf einen Rückzug der russischen Truppen an die Grenzen von 1991. Moskau wiederum nennt die Anerkennung der "territorialen Realitäten" als eine der Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen. Russland kritisiert die Unterstützung der westlichen Länder für die Ukraine. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte zuvor, es gebe "einen Krieg gegen Russland an allen Fronten, sei es in der Wirtschaft, in den zwischenstaatlichen Beziehungen oder in den Eigentumsverhältnissen", und die westlichen Länder seien "bei all dem nicht zimperlich". Trotzdem würden alle Ziele der Sonderoperation in der Ukraine erreicht. Putin erklärte am 14. Dezember, dass die russischen Truppen entlang der gesamten Kampflinie besser geworden seien. Mehr zum Thema - Letztes Ukraine-Hilfspaket und die Frage, wofür US-Finanzhilfen ausgegeben wurden

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.