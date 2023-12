Putin gratuliert nur zwei europäischen Staatschefs zu Weihnachten und Silvester

Von den derzeitigen europäischen Staats- und Regierungschefs gratulierte Wladimir Putin nur dem serbischen Staatschef und dem ungarischen Ministerpräsidenten zum neuen Jahr und zu Weihnachten. Überdies wurde Papst Franziskus vom russischen Präsidenten beglückwünscht.

Quelle: Sputnik © Sergei Gunejew

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den ausländischen Staats- und Regierungschefs Weihnachts- und Neujahrsgrüße übermittelt. Unter den europäischen Staats- und Regierungschefs seien jedoch nur der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und der serbische Präsident Aleksandar Vučić gewesen, wie der Pressedienst des Kremls mitteilte. Meinung Kiewer Regime kämpft gegen russischen Salat – und verliert In seiner Glückwunschbotschaft an Orbán betonte der russische Präsident die positive Dynamik der Beziehungen zwischen Russland und Ungarn trotz der schwierigen Lage und bekräftigte die Absicht, die konstruktive und pragmatische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern fortzusetzen. In seiner Glückwunschbotschaft an Vučić erklärte Putin, die traditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Serbien entwickelten sich konstruktiv. Überdies gratulierte der russische Präsident dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, Papst Franziskus, zum bevorstehenden Neujahrsfest und zu Weihnachten. Putin hob das Engagement von Papst Franziskus für "die Werte des Humanismus und der Gerechtigkeit" hervor und äußerte die Hoffnung, dass sein "unermüdliches Wirken weiterhin zur Stärkung des Friedens, der Harmonie und des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Völkern beitragen wird". Keine Frohe Weihnacht im Vatikan: Katholische Bischöfe widersetzen sich dem Papst Nach Angaben des Pressedienstes des Kremls steht Joe Biden nicht auf der Liste der Staatsoberhäupter, die vom russischen Präsidenten einen Neujahrsgruß erhalten, obwohl dies im vergangenen Jahr noch der Fall war. In der damaligen Botschaft wies Putin darauf hin, dass Russland und die Vereinigten Staaten als Länder, die eine besondere Verantwortung für die internationale und regionale Stabilität trügen, konstruktiv zusammenarbeiten könnten und sollten, indem sie ihre Kräfte angesichts der zahlreichen Herausforderungen und Bedrohungen für die Menschheit bündelten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte gegenüber Reportern, dass der russische Präsident nicht nur dem US-Präsidenten, sondern auch den Staatschefs Deutschlands, Frankreichs und anderer unfreundlicher Länder nicht gratulieren werde. Peskow erläuterte dies wie folgt: "Wir haben jetzt eigentlich keine Kontakte mit ihnen. Und angesichts der unfreundlichen Handlungen, die sie permanent durchführen, wird der Präsident ihnen nicht gratulieren." Auch einigen ehemaligen europäischen Staats- und Regierungschefs schickte der russische Präsident in diesem Jahr keine Neujahrsgrüße, unter anderem auch nicht der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mehr zum Thema - Weltbevölkerung wird im Januar 8-Milliarden-Grenze knacken

