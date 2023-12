WSJ-Bericht: USA wollen Spionagenetzwerk in China wiederherstellen

Angesichts wachsender Rivalität zwischen den USA und China will die US-Regierung offenbar besser über die Pläne des Reiches der Mitte informiert sein. Laut einem Medienbericht versucht Washington, sein vor einem Jahrzehnt zerschlagenes Spionagenetzwerk wiederaufzubauen.

Quelle: AFP © MARK SCHIEFELBEIN

Vor einem Jahrzehnt hat die CIA bis zu zwei Dutzend Agenten in China verloren, unter denen auch ranghohe chinesische Beamte waren. Die aufgeflogenen Spione wurden inhaftiert oder hingerichtet, sodass der US-Auslandsgeheimdienst nahezu geblendet wurde. Laut einem Bericht der Zeitung The Wall Street Journal bemüht sich Washington jetzt, sein Spionagenetzwerk im Reich der Mitte wieder auf die Beine zu bringen. Der Artikelverfasser Warren Strobel beruft sich auf amtierende und ehemalige US-Beamte, die behaupten, dass die US-Regierung heutzutage nur ein "begrenztes Verständnis" über die Gespräche zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und seinem nahen Umfeld zu solchen Kernthemen wie Taiwan hat. Ein Ex-CIA-Agent wird mit den Worten zitiert: "Wir haben keinen realen Einblick in Chinas Pläne und Vorhaben in Bezug auf seine Führung." Analyse Angst als Waffe: Warum fürchten US-Politiker chinesischen Knoblauch? In dem WSJ-Bericht wird die Stärkung der Spionage gegen China als eines der Ziele eines größtenteils geheimen "titanischen Wandels" der CIA und der verwandten US-Geheimdienste bezeichnet. Dieser vollzieht sich im Kontext einer Veränderung der US-Sicherheitspolitik, die sich inzwischen auf einen möglichen Konflikt mit Großmächten wie China und Russland gefasst macht. Momentan versuchen die US-Aufklärungsdienste, die jedes Jahr mit 100 Milliarden US-Dollar finanziert werden, diesen potenziellen Gegnern die Stirn zu bieten, indem sie das Personal fortbilden und nachrüsten. CIA-Direktor William Burns bestätigt, dass Peking eine der Prioritäten ist. Demnach habe der US-Auslandsaufklärungsdienst ein Missionszentrum für China eröffnet, um die Bemühungen der CIA auf dieses Thema zu konzentrieren. Das Reich der Mitte sei eine langfristige strategische Herausforderung für die USA, so Burns. "Wir betrachten die Volksrepublik China als globale Priorität, indem wir in den vergangenen drei Jahren den Etat für die China-Mission mehr als verdoppelt haben." Spionage: In Russland verurteilter US-Amerikaner Paul Whelan fühlt sich von seiner Heimat verraten Laut den Quellen von Strobel erhält Washington den Großteil seiner Informationen über Pekings Pläne aus der elektronischen Spionage, die darin besteht, digitale Kommunikationen, darunter Telefonate und E-Mails, abzufangen. Darüber hinaus werden öffentliche Erklärungen von Chinas Staatschef Xi Jinping analysiert. Solche Methoden erlauben es aber nicht, vor Ort arbeitende Agenten zu ersetzen. Deswegen versuchen die USA trotz der Risiken, Beamte und Unternehmen aus China anzuwerben – sogar im Ausland. In diesem Zusammenhang macht das Blatt auf die Festnahme zweier chinesischer Bürger aufmerksam, die für die CIA spioniert haben sollen. Wie das chinesische Ministerium für Staatssicherheit im August dieses Jahres bekannt gegeben hat, seien die beiden Verdächtigen außerhalb der Volksrepublik angeworben worden. Mehr zum Thema - BND-Prozess in Berlin: Spionage für Russland – oder Gefahr für die US-Kontrolle?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.