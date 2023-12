Chinesisches Onlineportal: USA schustern kriminelle Bande zurecht, um russische Aktiva zu stehlen

Unter dem Vorwand einer "rechtmäßigen Beschlagnahme" eingefrorener russischer Aktiva haben die USA eine Verbrecherbande gebildet, schreibt das chinesische Portal Sohu. Dieser Schritt sei ein großer strategischer Fehler der Vereinigten Staaten.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Wie einer der Autoren des chinesischen Webportals Sohu feststellt, ist "die USA im Laufe dieses Jahres noch mehr zum Gespött der Welt geworden". Der Krieg im Gazastreifen, ein verwüsteter Haushalt und Kiews Niederlage im Konflikt mit Russland: Alles, worauf die US-Regierung gesetzt habe, sei misslungen. Allerdings, so der Autor, habe niemand erwartet, dass "die US-Regierung nun dazu übergehen würde, sich auf unehrliche Weise zu bereichern" und das eingefrorene Vermögen der russischen Regierung in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar ins Visier nehmen würde. Er erklärt: "Nach Angaben der Zeitung New York Times haben sich die USA an ihre Verbündeten gewandt, um zu klären, ob das eingefrorene russische Vermögen, das sich noch in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada und Japan befindet, angezapft werden kann. Mehr noch: Biden wurde hart und kündigte an, dass diese sechs Verbündeten nur bis zum 24. Februar 2024 Zeit haben, um eine 'vernünftige' Strategie für den Entzug der russischen Gelder zu entwickeln. Die Nachricht war ein Schock für die Weltgemeinschaft. Großbritannien erklärte, der Schritt der Vereinigten Staaten könnte einen schädlichen Präzedenzfall schaffen, der das globale Finanzsystem mit Sicherheit untergraben würde." Medienbericht: G7 diskutieren über Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte Was im Falle einer räuberischen Beschlagnahme russischer Gelder auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die Glaubwürdigkeit der sechs US-Verbündeten und der USA selbst unwiderruflich untergraben wird, betont der Autor des chinesischen Portals. "Wenn sie das tatsächlich tun, wer wird es dann noch wagen, in diesen unberechenbaren und unethischen Ländern zu investieren? Sobald ihnen etwas nicht gefällt, werden Ihre Aktiva und Gelder 'beschlagnahmt'", stellt er fest. Im Grunde genommen, schreibt er, wollen die USA Russlands Milliarden einfach stehlen und haben beschlossen, "dazu eine echte kriminelle Bande zu bilden". Diese Art der Geldbeschaffung sei jedoch die kostspieligste und zudem die erfolgloseste, stellt der Sohu-Autor fest und fährt fort: "Das ist eine fatale strategische Fehlkalkulation der USA. Erstens ist es eine Fehleinschätzung des Grades der Korrelation zwischen dem US-Handel und dem Welthandel. Zweitens ist es eine Fehleinschätzung der Wirtschaftskrise, die sich in anderen Ländern zusammenbraut. Drittens ist es eine Fehleinschätzung der 'Unverzichtbarkeit' des US-Finanzabwicklungssystems. Dieser Schritt der USA hat die Motivation verschiedener Länder, im internationalen Handel nach alternativen Abwicklungssystemen zu suchen, sofort erhöht. Und das wiederum führt zu einer weltweiten Entdollarisierung." Mehr zum Thema - Beschlagnahmte russische Vermögen: Ein Transfer Richtung Kiew birgt für den Westen große Risiken

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.