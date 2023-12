USA und Kanada erweitern Sanktionen gegen Russland

Russlands Expobank und das Goldminenunternehmen Highland Gold sowie eine Reihe von Industrieunternehmen und drei Schiffe sind ebenfalls von den neuen Sanktionen der USA und Kanadas betroffen. Moskau bezeichnet die restriktiven Maßnahmen des Westens als illegal.

Quelle: Gettyimages.ru © Jakub Porzycki/NurPhoto

Das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen die russischen Geschäftsleute Iwan Tawrin und Wladislaw Swiblow verhängt. Auch die Expobank und das Goldbergbauunternehmen Highland Gold Mining, das sich im Besitz von Swiblow befindet, fielen unter die Sanktionen. Insgesamt umfasst die Sanktionsliste mehr als 200 Unternehmen und 23 Einzelpersonen aus Russland, China, Pakistan, Südkorea und der Türkei. Die US-Sanktionsliste umfasste auch mit Tawrin verbundene Unternehmen, darunter die Kismet Group. Die Sanktionen betrafen auch die Fortiana Holdings Limited, ein mit Swiblow verbundenes Unternehmen. Darüber hinaus verhängte das US-Finanzministerium Beschränkungen gegen die Expobank, die dem russischen Geschäftsmann Igor Kim gehört. Die Expobank erklärte, das Kreditinstitut sei auf diese Entscheidung vorbereitet gewesen, sodass die Sanktionen die Arbeit der Bank nicht beeinträchtigen würden. Medienbericht: Streit in EU über Sanktionen gegen russischen Stahl Die GmbH Kiewskaja Ploschtschad, die auf die Vermietung von Einzelhandelsflächen und das Hotelgeschäft spezialisiert ist, wurde auch auf die Sanktionsliste gesetzt. Zum Portfolio des Unternehmens gehören das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Jewropeiski, das Hotel Radisson Collection Moscow, der Einkaufskomplex Food City, das Gastronomieviertel Depo Lesnaja und der Zentralmarkt am Twerskoi Boulevard in Moskau. Von den US-Sanktionen betroffen sind unter anderem der Autobatteriehersteller Aktek, die Batteriewerke AKOM und Elektroistotschnik, Gidroagregat, Irkutskkabel, das Werkzeugmaschinenwerk Selmasch, das Schaltanlagenwerk Dubna, das Schießpulverwerk Perm, das Chemiewerk Brjansk, das Patronenwerk Nowossibirsk und andere Unternehmen, darunter mehrere chinesische Firmen. Die kanadischen Behörden kündigten außerdem die Erweiterung der Sanktionsliste gegen Russland um weitere 30 Personen an. Laut einer Erklärung auf der Webseite des kanadischen Außenministeriums werden die Beschränkungen gegen Personen verhängt, die "an den vom Kreml illegal organisierten Wahlen vom 8. bis 10. September 2023 auf dem Territorium des Gebiets Cherson teilgenommen haben". Damals fanden im Gebiet Wahlen der Abgeordneten der gesetzgebenden Körperschaften sowie der Gemeinden statt. Unter anderem wurde Tamerlan Zalikow, ein Mitglied der Fraktion "Einiges Russland" in der Regionalduma von Cherson, in die Listen aufgenommen. Mehr zum Thema – Ex-CIA-Analyst: Man erlebt jetzt in Russland großes Selbstbewusstsein

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.