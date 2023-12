Kreml: Selenskijs Besuch in USA kann nicht den Verlauf der Sonderoperation ändern

Der Kreml verlautbarte eine Stellungnahme zum Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA. Der Sprecher Dmitri Peskow des russischen Präsidenten sagte, das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij werde den Verlauf der militärischen Sonderoperation nicht ändern können.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

Das Ergebnis des Treffens zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij wird den Verlauf der militärischen Sonderoperation nicht ändern können, erklärte der Sprecher Dmitri Peskow des russischen Präsidenten gegenüber Journalisten. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert Peskow wörtlich: "Hier ist es natürlich wichtig zu begreifen, dass Dutzende von Milliarden US-Dollar, die in die Ukraine gepumpt wurden, ihr nicht zum Erfolg auf dem Schlachtfeld verholfen haben. Weitere Dutzende von Milliarden US-Dollar, die die Ukraine in ihre Wirtschaft pumpen will, werden ebenfalls zum gleichen Fiasko verurteilt sein. Wir verstehen diesen Prozess sehr gut." Damit unterstrich der Kremlsprecher, das Treffen zwischen Biden und Selenskij werde die Situation auf dem Schlachtfeld sowie den Verlauf der militärischen Sonderoperation nicht ändern können. Peskow wies darauf hin, dass man im Kreml auch dieses Treffen zwischen den Staatschefs der USA und der Ukraine aufmerksam verfolgen werde: "Natürlich werden wir es sehr aufmerksam verfolgen." Medienberichten zufolge soll Selenskij das Weiße Haus in Washington, D.C. aufsuchen und außerdem Mitglieder des US-Kongresses treffen. Sein Besuch ist Teil der Bemühungen der Regierung des US-Präsidenten, die Abgeordneten des US-Kongresses davon zu überzeugen, ein Hilfspaket im Wertumfang von 61,4 Milliarden US-Dollar für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. In der letzten Woche blockierten die Oppositionellen der Republikanischen Partei diesen Antrag des Weißen Hauses für weitere milliardenschwere Hilfen für die Ukraine. Mehr zum Thema – Es fließt zu viel Geld nach Kiew – sagt fast die Hälfte der US-Bürger

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.