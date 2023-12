Russischer Diplomat: "Ukrainer unterstützen die Regierung immer weniger"

Der russische Diplomat Dmitri Poljanski hat erklärt, die Unterstützung der Ukrainer für ihre Regierung habe so stark abgenommen, dass die ukrainischen Medien es nicht einmal wagten, darüber zu schreiben. Die Bevölkerung habe erkannt, dass Selenskij das Land in einen Abgrund führt.

Quelle: Gettyimages.ru © Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Die Ukrainer unterstützen das Kiewer Regime, das sein Volk zugunsten westlicher geopolitischer Interessen geopfert hat, immer weniger. Dies erklärte Dmitri Poljanski, der stellvertretende UN-Botschafter Russlands, auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich: "Die Unterstützung der Menschen in der Ukraine für die volksfeindliche ukrainische Regierung, die ihr Volk auf dem Altar westlicher geopolitischer Interessen im Stich gelassen hat, nimmt rapide ab und erreicht so mikroskopisch kleine Werte, dass sich die ukrainischen Massenmedien nicht einmal trauen, darüber zu schreiben." Der russische Diplomat betonte, der Hauptgrund dafür sei, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij "die Ukrainer mehrmals getäuscht hat und weiterhin täuscht." Analyse Europa zunehmend unwillig, Waffen an Ukraine zu liefern Der russische Diplomat erinnerte daran, wie Selenskij seinen Rivalen bei den Wahlen im Jahr 2019 besiegt hatte, indem der ehemalige Komiker versprach, "den Krieg im Donbass zu beenden, den seine Vorgänger im Jahr 2014 entfesselt hatten, und die Rechte der russischsprachigen Bürger der Ukraine auf ihre kulturelle und historische Selbstidentifikation zu schützen." Poljanski fügte hinzu, dass Selenskij die Ukrainer dann ein weiteres Mal getäuscht habe, "als er versprach, dass die Ukraine die Minsker Vereinbarungen erfüllen werde." Und zum dritten Mal habe das Kiewer Regime die Ukrainer getäuscht, als es im April des Jahres 2022 die immer noch günstigen Friedensbedingungen mit Russland abgelehnt und den vom ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und Pentagon-Chef Lloyd Austin empfohlenen Weg der militärischen Eskalation gewählt habe, betonte der russische Diplomat. Poljanski verglich das Kiewer Regime zudem mit einem sterbenden Drogensüchtigen, der nur von westlichen Geldspenden lebe. Und er fügte hinzu: "All dies führte zu einer großen Enttäuschung unter den Ukrainern, die erkannten, dass Selenskij das Land in den Abgrund führt." Mehr zum Thema – Washington Post zur Ukraine: Annäherungen an die hässliche Wahrheit

