IfW Kiel: Westliche Militärhilfe für die Ukraine fällt auf niedrigsten Stand

Die militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe des Westens für die Ukraine ist drastisch zurückgegangen. Zwischen August und Oktober 2023 sank die Hilfe um fast 90 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022, teilte das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) am Donnerstag mit.

Quelle: Gettyimages.ru © Scott Peterson/Getty Images

Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) hat einen deutlichen Rückgang der westlichen militärischen, finanziellen und humanitären Hilfe für die Ukraine gemeldet. Die westliche Hilfe für die Ukraine "fällt auf niedrigsten Stand seit Januar 2022", heißt es in der Studie. Nach Angaben der Forschungseinrichtung sank die neu zugesagte Hilfe zwischen August und Oktober 2023 um fast 90 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. In dem Bericht heißt es: "Die Dynamik der Unterstützung für die Ukraine hat nachgelassen. Die neu zugesagte Hilfe hat zwischen August und Oktober 2023 einen Tiefstand erreicht – sie ist um fast 90 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 gesunken." US-Senat blockiert Ukraine- und Israel-Hilfen Insgesamt stellte der Westen Kiew 2,11 Milliarden Euro zur Verfügung, was einem Rückgang von 87 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 und dem niedrigsten Betrag seit Januar 2022 entspricht. Von den 42 erfassten Gebern sollen nur 20 in den letzten drei Monaten neue Hilfspakete zugesagt haben – der geringste Anteil aktiver Geber seit Beginn des Krieges. Christoph Trebesch, der Direktor eines Forschungszentrums am Kiel Institut für Weltwirtschaft und Leiter dieser Studie, sagte, dass die Zahlen "den Eindruck einer zögerlicheren Haltung der Unterstützer in den vergangenen Monaten" bestätigten. Angesichts der Unsicherheit über weitere US-Hilfen könne die Ukraine nur hoffen, dass die EU das 50-Milliarden-Euro-Hilfspaket endlich verabschiedet. Trebesch fügte hinzu: "Eine weitere Verzögerung würde Putins Position deutlich stärken." In der Studie wird die Hilfe für die Ukraine vonseiten der EU-Mitgliedstaaten, G7-Länder, Australiens, Südkoreas, der Türkei, Norwegens, Neuseelands, der Schweiz, Chinas, Taiwans, Indiens und Islands berücksichtigt. Am Mittwoch hatten die oppositionellen US-Republikaner ein Hilfspaket in Höhe von 106 Milliarden US-Dollar für Israel und die Ukraine im Senat vorerst blockiert. Mehr zum Thema – Biden: Wenn US-Kongress Ukraine-Hilfen verhindert, müssen US-Truppen gegen russische kämpfen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.