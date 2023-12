Großbritannien: Sanktionsliste gegen russische Rüstungsindustrie erweitert

Am Mittwoch hat Großbritannien die Sanktionen gegen Russland erweitert. Die Liste wurde durch dutzende Unternehmen und Personen aus der russischen Rüstungsindustrie sowie ausländische Firmen ergänzt. Unter ihnen ist einer der vermutlichen Entwickler der Lanzet-Drohne.

Quelle: AP © Frank Augstein

Großbritannien hat die Liste der antirussischen Sanktionen um 46 Punkte erweitert. Gemäß der entsprechenden Erklärung des Außenministeriums vom Mittwoch handele es sich um russische Rüstungsunternehmen und ausländische Lieferanten, die verschiedene Bauteile nach Russland exportieren. "Weniger Schrott und keine Bettwanzen" – Putin zu möglichen Exportverboten aus der EU nach Russland Auf der Liste steht nun unter anderem Alexander Sacharow, einer der vermutlichen Entwickler der Drohne vom Typ Lanzet, die vom russischen Militär in der Zone der militärischen Sonderoperation aktiv eingesetzt wird. Den Sanktionen unterliegen auch seine Familienangehörigen. Außerdem sind der Geschäftsführer und Mitglieder des Verwaltungsrats des wissenschaftlich-technischen Komplexes Sojus betroffen. Das Konstruktionszentrum, das sich mit der Entwicklung der Flugzeugtriebwerke beschäftigt, berichtet auf seiner Webseite, dass es seit dem Jahr 1993 keine Triebwerke für Marschflugkörper konstruiert. Darüber hinaus produziere es gar keine Triebwerke und Flugkörper militärischer Art und übe rein wissenschaftliche Tätigkeiten aus. Neben den Unternehmen und Personen aus Russland nimmt London auch Firmen mit Sitz in Weißrussland, Serbien, Usbekistan, der Türkei und China in die Liste auf. Betroffen sind zudem vier Reedereien, die nach Ansicht der britischen Behörden unter Verstoß gegen die von den G7-Staaten eingeführte Preisobergrenze Öllieferungen durchführen sollen. Ebenfalls am 6. Dezember treten die Einschränkungen gegen die militärische Gruppe Russitsch und einen ihrer Anführer, Jan Petrowski, in Kraft. London verdächtigt die Gruppe, Verbindungen zum militärischen Privatunternehmen "Gruppe Wagner" zu unterhalten. Mehr zum Thema – Zwei russische Oligarchen bezeichnen ihre Geschäfte mit dem Westen als kolossalen Fehler

