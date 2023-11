Medien: Großbritannien schickt acht Kriegsschiffe auf Missionen "aus Angst vor globalem Konflikt"

Großbritannien soll in den kommenden Tagen insgesamt acht Kriegsschiffe in die Ostsee, die Nordsee und den Suezkanal schicken, um Russland und Iran "aus Angst vor einem globalen Konflikt" einzudämmen. Dies berichtet die britische Zeitung "The Sun".

Quelle: Legion-media.ru © XMarkkuxUlanderx LKLAPM20231127144745C020

In den kommenden Tagen soll Großbritannien insgesamt acht Kriegsschiffe "aus Angst vor einem globalen Konflikt" auf Missionen in die Ostsee, die Nordsee und den Suezkanal entsenden, um Russland und Iran abzuschrecken. Dies berichtet die britische Zeitung The Sun. Medienbericht: Britisches Atom-U-Boot entgeht knapp einer Katastrophe Dem Medienbericht zufolge soll Großbritannien zusammen mit seiner Expeditionstruppe Joint Expeditionary Force (JEF), zu der Dänemark, Finnland, Estland, Island, Lettland, Litauen, die Niederlande, Schweden und Norwegen gehören, eine Flotte von Kriegsschiffen in die Ost- und Nordsee schicken, um Unterseekabel vor Russland zu schützen. In dem Bericht heißt es weiter, dass russische Aktivitäten "unterseeische Internetkabel, Stromleitungen von Windfarmen sowie Öl- und Gaspipelines" bedrohen könnten. Deswegen schickt Großbritannien seine militärische Flotte in die Ost- und die Nordsee auf eine Mission. Großbritanniens Verteidigungsminister Grant Shapps lobte die Mission als "historisch und beispiellos". Er sagte außerdem, dies müsse eine "starke Botschaft der Abschreckung" sein, dass das Vereinigte Königreich und seine JEF-Partner "bereit sind, jeder potenziellen Bedrohung mit Gewalt zu begegnen." So wollen sie außerdem"den Frieden, die Sicherheit" und die "internationale Ordnung" unterstützen, hieß es. Zu dieser Flotte gehören sieben Schiffe, darunter das Docklandungsschiff Mounts Bay, die HMS Richmond, die HMS Somerset, die HMS Severn, die HMS Tyne, die HMS Cattistock, die HMS Penzance, sowie ein Seefernaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeug vom Typ P-8 Poseidon. Ein weiteres Schiff, der britischer Lenkwaffenzerstörer vom Typ Diamond, soll durch den Suezkanal fahren, um dem Iran seine Macht nach den Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen zu demonstrieren, hieß es. Großbritanniens Verteidigungsminister Grant Shapps sagte, die Hauptaufgabe der HMS Diamond sei es, als "Abschreckung" für Iran zu dienen. Er fügte hinzu, dass es von entscheidender Bedeutung sei, "die Präsenz Großbritanniens in der Region zu verstärken, um die Sicherheit des Landes und seiner Interessen zu gewährleisten." Der Zerstörer der Daring-Klasse vom Typ 45 sei eines der stärksten Kriegsschiffe der britischen Marine, hieß es. Er soll mit Dutzenden von Sea-Viper-Raketen bewaffnet werden und kann Raketen, Jets, Drohnen und ballistische Interkontinentalraketen in bis zu 75 Meilen (ca. 121 km) Entfernung abfangen. Mehr zum Thema – Rotes Meer: Huthi-Rebellen kapern "in Beziehung zu Israel stehendes" Frachtschiff

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.