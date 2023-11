Medienbericht: Britisches Atom-U-Boot entgeht knapp einer Katastrophe

Einem Medienbericht zufolge ist es dem britischen Atom-U-Boot der Vanguard-Klasse gelungen, einer Katastrophe auszuweichen. Aufgrund eines Defekts hätte das Schiff so tief tauchen können, dass es durch den Wasserdruck zerstört worden wäre.

Quelle: Gettyimages.ru © Andrew Linnett/MoD Crown Copyright via Getty Images

Großbritannien hätte fast eines seiner vier Atom-U-Boote der Vanguard-Klasse verloren, berichtete die britische Zeitung The Sun am Sonntag. "Generalissimus Suworow": Russlands Atom-U-Boot erreicht ständigen Einsatzort in Kamtschatka Als das U-Boot mit 140 Mann Besatzung und ballistischen Interkontinentalraketen vom Typ Trident II (D5) an Board im Atlantik im Dienst war, wäre es fast zu einer Katastrophe gekommen. Nach Angaben der Zeitung war der Grund für den Beinaheunfall, dass der Tiefenmesser an Bord des Schiffes der britischen Royal Navy ausgefallen war. Dies führte dazu, dass die Kommandanten glaubten, das U-Boot habe seine Tauchtiefen gestoppt, während es in Wirklichkeit immer tiefer tauchte. Das Schiff war kurz davor, die "Gefahrenzone" zu erreichen, in der es vom Wasserdruck zerstört worden wäre, wenn die Ingenieure das Problem nicht über ein zweites Messgerät im hinteren Teil des U-Boots entdeckt hätten, heißt es in dem Bericht. Eine Quelle erzählte gegenüber der Zeitung: "Die Ingenieure müssen die Tiefe des U-Boots nicht kontrollieren, aber sie haben gesehen, in welcher Tiefe sie sich befinden, und festgestellt, dass etwas schiefläuft." Nach Angaben der Quelle soll sich das U-Boot in einer Tiefe befunden haben, wo es noch funktionieren kann. Aber "was wäre, wenn es weitergehen würde, dann würde ich wirklich nicht einmal darüber nachdenken wollen", fügte der Sprecher hinzu. Interessanterweise vergisst die The Sun nicht, die Russen bei diesem Fall zu erwähnen: "Eine solche Katastrophe würde auch eine albtraumhafte Rettungsoperation auslösen, um das streng geheime Schiff und seinen Atomreaktor zu bergen, bevor die Russen den Schauplatz erreichen." Vier britische Atom-U-Boote der Vanguard-Klasse, mit den Namen Vanguard, Victorious, Vigilant und Vengeance, waren zwischen 1986 und 1999 gebaut worden. Derzeit sind jedoch nur zwei von ihnen einsatzbereit. Ein Drittes wird derzeit aufgerüstet und ein Weiteres befindet sich nach Reparaturen in der Probefahrt. Im Februar hatte The Sun berichtet, dass die Royal Navy eine Untersuchung anordnete, nachdem ihre Inspektoren festgestellt hatten, dass gebrochene Bolzen in der Reaktorkammer eines Vanguard-Bootes während der Wartungsarbeiten mit Sekundenkleber befestigt worden waren. Mehr zum Thema – USA bereiten Eroberung der russischen Arktis vor

