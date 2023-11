Medien: Pentagon fehlt Geld für Aufrüstung in Nahost

Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts reichen die Mittel des US-Verteidigungsministeriums für den Ausbau der militärischen Präsenz in der Region nicht aus. Laut Politico sei dafür der Übergangsetat verantwortlich, der die Ausgaben auf dem Vorjahresniveau einfriert.

Quelle: AP © Steve Helber

Seit der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas hat das US-Verteidigungsministerium die Entsendung einer Flugzeugträgerkampfgruppe, zusätzlicher Flugabwehrmittel, Kampfjets und Hunderter Soldaten in den Nahen Osten angeordnet. In einem Bericht vom Dienstag betonte die Zeitung Politico, dem Pentagon fehle jedoch das Geld, um eine weitere militärische Aufrüstung in der Region zu finanzieren. Der Grund dafür liege beim US-Kongress, der seit Monaten nicht in der Lage sei, ein Haushaltsgesetz für das bereits angefangene Finanzjahr zu verabschieden. Infolgedessen arbeiteten das Pentagon und das Weiße Haus mit einem Übergangsetat, der die Ausgaben auf dem Vorjahresniveau einfriere. Chris Sherwood, ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, betonte, das Pentagon habe die Ausgaben für die Nahostkrise nicht vorhersehen können und müsse daher Gelder aus bestehenden Betriebs- und Unterhaltskonten abziehen. Dies bedeute weniger Mittel für die Ausbildung sowie für Übungen und Einsätze, die das Militär für das Jahr bereits geplant habe. Außerdem könnten sich einige vertragliche Zahlungen verzögern. US-Repräsentantenhaus verabschiedet Übergangshaushalt – ohne Hilfe für Israel und Ukraine Kathleen Hicks, die stellvertretende US-Verteidigungsministerin, hatte bei einer Pressekonferenz am 21. November mitgeteilt, dass ein Übergangshaushalt erhebliche Konsequenzen haben werde, obwohl die Militärbehörde sich daran gewöhnt habe. Laut der Einschätzung von Hicks werde die Notfinanzierung des Pentagons zu einer Budgetkürzung im Umfang von 35 Milliarden US-Dollar führen. Der Kongress habe Zeit bis zum 2. Februar, bevor die Übergangsfinanzierung auslaufe, um ein Haushaltsgesetz für das gesamte Jahr zu verabschieden. Sollte sich der Prozess bis April hinziehen, rechneten das Pentagon und weitere Behörden auf Bundesebene mit einer allgemeinen Ausgabenkürzung von einem Prozent, erklärte Hicks abschließend. Mitte November hatte das US-Repräsentantenhaus dem Übergangshaushalt zugestimmt und so einen Regierung-Shutdown abgewendet. Das Gesetz sah jedoch keine Hilfe für Israel und die Ukraine vor. Später fand das Dokument im US-Senat die nötige Unterstützung und wurde darauf vom US-Präsidenten Joe Biden unterzeichnet. Mehr zum Thema – US-Kongress arbeitet an Kompromiss-Hilfspaket für Ukraine und Israel

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.