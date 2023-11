Ukrainische Drohne greift Journalisten an, ein Reporter verletzt

Eine Gruppe russischer Journalisten, die für den TV-Sender Rossija 24 in der Region Saporoschje filmten, wurde am Mittwoch durch eine ukrainische Drohne mittels Splittermunition angegriffen. Ein Reporter wurde verletzt, ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums jedoch nicht in Lebensgefahr.

© Screenshot aus TV-Reportage

Am 22. November 2023 haben die ukrainischen Streitkräfte eine Gruppe russischer Journalisten angegriffen, die eine Reportage über den ukrainischen Beschuss von Siedlungen in der Region Saporoschje vorbereiteten. Dies meldet das Verteidigungsministerium Russlands am Mittwochnachmittag. Der Angriff erfolgte mit Splittermunition, die von einer Luftdrohne zielgerichtet abgeworfen wurde. Infolge des ukrainischen Drohnenangriffs auf die Journalistengruppe erlitt ein Reporter des Fernsehsenders Rossija-24, Boris Maksudow, Schrapnellwunden. Der Journalist wurde umgehend in eine medizinische Einrichtung des russischen Verteidigungsministeriums evakuiert. Der Mittelung des Ministeriums zufolge besteht keine Lebensgefahr. Boris Maksudow erhält aktuell die erforderliche medizinische Hilfe. Mehr zum Thema - Alexei Schurawko – Ein widerständiger Oppositionspolitiker vom Kiewer Regime ermordet

