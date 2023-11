Pakistans neuer Botschafter in Russland: Islamabad rechnet mit BIRCS-Beitritt im nächsten Jahr

Pakistan rechnet mit Russlands Beistand, um im Jahr 2024 der Staatengruppe BRICS beizutreten. Wie der neue Botschafter der Islamischen Republik in Moskau erklärte, hat Islamabad bereits die Mitgliedschaft beantragt. Der Diplomat tritt auch für direkte Flüge nach Russland ein.

Quelle: AFP © MICHELE SPATARI

Der neue Botschafter der Islamischen Republik Pakistan in der Russischen Föderation hat der Nachrichtenagentur TASS ein exklusives Interview gewährt. Muhammad Khalid Jamali ging in dem Gespräch auf das bilaterale Verhältnis zwischen Islamabad und Moskau und die gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit ein. Im Vorfeld der Wahlen am 8. Februar 2024 sagte der Diplomat, dass sich sein Land keinen Sanktionen gegen Russland anschließen werde, wer auch immer bei den Wahlen gewinnen werde. "Wir haben die sehr ausgewogene Entscheidung getroffen, uns von allerlei Resolutionen mit Sanktionen gegen Russland zu enthalten, weil wir fühlen, dass wir viele Anstrengungen gemacht haben, um unsere Beziehungen zu Russland zu verbessern." Jamali hob hervor, dass die beiden Staaten zahlreiche gemeinsame Werte hätten. Islamabad setze eine unabhängige politische Linie durch und sei der Meinung, dass kein Drittland das bilaterale Verhältnis mit Moskau beeinflussen dürfe. Es sei nicht im wirtschaftlichen Interesse der Islamischen Republik, sich den Sanktionen gegen die Russische Föderation anzuschließen. "Da unser bilateraler Handel wächst, ist der Import aus Russland nach Pakistan in diesem Jahr gegenüber dem vorigen Jahr um 154 Prozent gestiegen, was eine bemerkenswerte Kennzahl ist." Im Interview gab der Diplomat bekannt, dass Pakistan und Russland momentan die Aufnahme von direkten Flügen erörterten. Zwischenmenschliche Kontakte seien sehr wichtig, und eine direkte Flugverbindung könnte bessere Bedingungen für den bilateralen Handel und den Tourismus schaffen. "Wir haben den Touristen viel zu bieten. Pakistan ist zweifellos in allen Aspekten ein sicheres Land. Pakistan ist reich an malerischen Landschaften." Das asiatische Land habe hohe Berge, Wüsten, schöne Strände und Möglichkeiten für den religiösen Tourismus. Um mehr Reisende aus Russland anzulocken, sei die Regierung in Islamabad bereit, die Einführung des russischen Zahlungssystems Mir und den Umstieg auf nationale Währungen bei den gegenseitigen Zahlungen zu erörtern. "Wir sind offen für alle Vorschläge unserer russischen Kollegen offen, die für beide Seiten von Vorteil sind." Der Botschafter brachte im Interview seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Moskau während seines BRICS-Vorsitzes im kommenden Jahr Islamabad auf seinem Weg zur Mitgliedschaft in der Staatenvereinigung von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika unterstützen werde. Die Islamische Republik habe inzwischen den entsprechenden Antrag gestellt. Man sei mit den Mitgliedsstaaten in Kontakt. Islamabad rechne damit, sich der Staatenvereinigung im Jahr 2024 anzuschließen. Mehr zum Thema - Russischer Abgeordneter: BRICS sollten ihr eigenes Internet schaffen

