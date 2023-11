Selenskij: Konflikt in der Ukraine wird nicht schnell enden

Der Ukraine-Konflikt wird nicht schnell beendet sein, man sollte nicht mit einer rasanten Änderung der Ereignisse und Überraschungen wie im Kino rechnen, behauptet Selenskij. Zuvor hatte Putin gesagt, dass es ein langer Prozess sei, bis die Ergebnisse der Sonderoperation absehbar sein werden.

Quelle: Gettyimages.ru © Alex Zea/Europa Press

Der Konflikt in der Ukraine wird nicht so schnell enden, wie Kiew es sich wünscht, sagte der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij bei einem Treffen mit Journalisten von Fox News und The Sun. Seine Worte werden auf der Webseite des Staatsoberhauptes zitiert: "Aus irgendeinem Grund behandeln die Menschen es wie einen Film und erwarten, dass es keine langen Pausen im Geschehen gibt, dass sich das Bild vor ihren Augen ständig ändert und dass es jeden Tag Überraschungen gibt. Aber für uns ist der Preis des Kinos unser Leben. Und es wird nicht so schnell enden, wie wir es uns wünschen würden." Im Oktober wollte sich der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow nicht dazu äußern, wann der Konflikt in der Ukraine beendet sein wird, sondern verwies darauf, dass die russische Spezialoperation fortgesetzt wird und ihre Ziele erreicht werden. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin eingeräumt, dass es ein langer Prozess sein könnte, bis die Ergebnisse der russischen Militäroperation in der Ukraine zutage treten. Einstiger ukrainischer Premierminister bezeichnet heutige Ukraine als bankrott Im September stellte Selenskij vor dem UN-Sicherheitsrat seinen Zwei-Punkte-Friedensplan zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine vor. Er beinhaltet den vollständigen Rückzug aller russischen Truppen und militärischen Verbände, einschließlich der Schwarzmeerflotte, vom gesamten ukrainischen Hoheitsgebiet in den Grenzen von 1991 und die vollständige Rückgabe der Kontrolle an die Ukraine in Bezug auf sämtliche Staatsgrenzen im Schwarzen Meer, im Asowschen Meer und in der Straße von Kertsch. Moskau wiederum besteht auf der Anerkennung der "neuen territorialen Realitäten", also der Eingliederung der Krim, der DVR, der LVR, der Gebiete Saporoschje und Cherson in die Russische Föderation, auf der Einstellung der Waffenlieferungen an die Ukraine und dem neutralen Status des Nachbarlandes. John Kirby, der Koordinator für strategische Kommunikation im Weißen Haus, behauptete am 13. September, die USA sähen keine Möglichkeit, den Konflikt in der Ukraine zu Bedingungen zu beenden, denen Washington zustimmen könne. Mehr zum Thema - Selenskij werden Finanzmittel gestrichen

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.