Nikolai Asarow, der einstige ukrainische Premierminister vor dem Maidan-Putsch, hält das Land für bankrott. Nach seiner Meinung ist die Ukraine heute nicht mehr in der Lage, ihren Haushalt aus eigener Kraft zu sichern, sondern dass 75 Prozent der Gelder Zuschüsse oder Kredite seien. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Asarow:

"Die Krise in der Ukraine hat schon vor langer Zeit begonnen, und der Bankrott der Ukraine ist bereits besiegelt. Dieser Bankrott zeigt sich in der Tatsache, dass das Land nicht in der Lage ist, seinen Haushalt aus eigener Kraft zu sichern. 75 Prozent des Budgets sind Fremdmittel oder Zuschüsse. Und sie sind so auf den Hund gekommen, dass die Gehälter im Oktober davon abhingen, ob die Europäische Union die versprochenen Hilfen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro pünktlich überweisen würde."