Treffen von Joe Biden und Xi Jinping beginnt in San Francisco

Das lang erwartete persönliche Treffen des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden und des Staatsoberhaupts Chinas Xi Jinping hat gerade in einem Vorort von San Francisco, Kalifornien, begonnen. Es wird erwartet, dass es mehrere Stunden dauern wird.

Quelle: www.globallookpress.com © Xie Huanchi/XinHua

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und der US-amerikanische Präsident Joe Biden sind am Mittwoch im kalifornischen San Francisco zu einer persönlichen Unterredung zusammengekommen. Das lang erwartete Treffen findet am Rande des dort stattfindenden Forums der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt. Das letzte Mal hatten sich Biden und Xi vor einem Jahr auf Bali getroffen. Damals wurde das Treffen von Beobachtern als weitgehend ergebnislos eingeschätzt. Der chinesische Staatschef sagte in seinem Statement zu Beginn, dass die Erde groß genug dafür sei, dass beide Länder, China und die USA, erfolgreich sein könnten. Konfrontation sei nicht das Gebot der Stunde und der bestimmende Trend der Zeit. Man trage eine große Verantwortung vor der Menschheit und der Geschichte. Xi hoffe, neue Vereinbarungen für den Weltfrieden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region erzielen zu können. Joe Biden lobte die bisherigen Kontakte der beiden Staatschefs als ehrlich, "gerade heraus" und nützlich. Man sei nicht immer einer Meinung, könne sich dies aber auch ins Gesicht sagen. Das Treffen findet in einem Anwesen südlich von San Francisco statt. Es wird erwartet, dass es mehrere Stunden dauern wird. Mehr zum Thema - Hat China mit den USA einen geheimen Deal geschlossen?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.