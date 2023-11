Hat China mit den USA einen geheimen Deal geschlossen?

Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen haben China binnen 30 Jahren den Aufstieg zur wirtschaftlichen Großmacht ermöglicht. Nun liegt die Ehe Pekings und Washingtons in Scherben. Wird das Treffen von Xi Jinping und Joe Biden in San Francisco sie retten oder geht es nur noch um eine gesittete Scheidung?

Von Wiktorija Nikiforowa

Am Vorabend eines jeden Treffens zwischen Xi Jinping und Joe Biden macht man sich in Russland große Sorgen: Was macht unser chinesischer Freund jetzt? Was, wenn die Amerikaner ihn unter Druck setzen, ihm etwas versprechen, ihn locken, verführen, täuschen? Gefährdet das nicht die chinesisch-russischen Beziehungen?

All diese Ängste sind Phantomschmerzen von vor 30 Jahren, als sowohl China als auch Russland tatsächlich von den Vereinigten Staaten abhängig waren, ihre Volkswirtschaften schwach, ihre Bevölkerungen arm und ihre Armeen rückständig. Heute ist die Welt eine andere.

Das heutige Treffen zwischen Xi Jinping und Biden am Rande der APEC wird in Amerika selbst als eine längst überfällige Ankündigung der Scheidung wahrgenommen. Die Eheleute haben sich lange Zeit gegenseitig den Kopf eingeschlagen, aber schließlich beschlossen, das Unvermeidliche zu akzeptieren. Nun wird es Gütertrennung, Verhandlungen mit Anwälten, Schlachten vor Gericht und neue Verhandlungen geben, aber das Wichtigste ist bereits geschehen: Jeder Partner hat sich als eigenständiger Akteur erkannt und ist allein durchs Leben gegangen, hat neue Beziehungen, Bündnisse und Allianzen aufgebaut.

Der Leitartikel der New York Times über den Besuch Xi Jinpings in den Vereinigten Staaten erinnert an die Klagen einer gekränkten Ehefrau: Ich habe dir meine ganze Jugend geschenkt und eine Waschmaschine mit meinem eigenen Geld gekauft, aber du hast mir nie Blumen geschenkt oder mir das Nagelstudio bezahlt.

Mit welchen Ergebnissen beenden die ehemaligen Ehepartner ihre lange Ehe? Wie genau wird der Zerfall der "Chimerica" (wie der Historiker Niall Ferguson die wirtschaftliche Symbiose zwischen den beiden Ländern einmal nannte) vonstattengehen?

Dank der niedrigen Preise für chinesische Importe konnten die USA den Lebensstandard ihrer Bevölkerung lange Zeit auf hohem Niveau halten. Da die Produktion jedoch nach China verlagert wurde, verloren sie zugleich Millionen von Arbeitsplätzen. Der Rust Belt entstand mit seinen verödeten und verwilderten Städten.

Jahrzehntelang konnte Amerika die Kreditzinsen niedrig halten, weil China US-Staatsanleihen aufgekauft hat. In den letzten fünf Jahren hat Peking jedoch US-Wertpapiere abgestoßen und seine Bestände um fast ein Viertel des Höchststandes reduziert. Nun erreichen die US-Kreditzinsen Rekordhöhen, gefolgt von den Hypothekenzinsen. Zwischen 8,5 Prozent und 20,5 Prozent werden heute in den USA für einen Kredit verlangt ‒ das hat es zu Lebzeiten der heutigen Generationen nicht mehr gegeben.

"Die ganze Idee, dass China spart und Amerika ausgibt, China verleiht und Amerika borgt, und damit ist alles in Ordnung, denn wir sind zwei Seiten einer Medaille ... Nichts davon war jemals ein tragfähiges Konstrukt",

gibt Brad Setser, ein bekannter US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, seufzend zu.

China reduziert den Handel mit den USA und erhöht ihn mit anderen Ländern, darunter Russland. Auch die Vereinigten Staaten versuchen, China loszuwerden: Sie erhöhen den Anteil von Importen aus Mexiko und Vietnam und verlagern die Produktion ihrer Konzerne in die Länder Lateinamerikas. Die Abhängigkeit der USA von vielen chinesischen Importen bleibt jedoch kritisch.

Haben die Amerikaner China vor 40 Jahren mit einem ungewöhnlich großzügigen Geschenk gelockt ‒ dem Zugang zum reichsten Verbrauchermarkt der Welt ‒, so ist in China heute eine riesige Mittelschicht herangewachsen, und die Amerikaner haben nun Angst, den chinesischen Markt zu verlieren. Wo sonst sollen Hollywood-Filmgesellschaften so viel Geld auftreiben, wer sonst soll neue Chargen von iPhones und Levi's-Jeans aufkaufen?

"Wir können nicht zulassen, dass China unser Land vergewaltigt!", rief Donald Trump vor seinem Wahlsieg 2016 aus. Erkennen Sie die Rhetorik der Frau, die ihre Wut auf den Ex-Mann herauslässt?

Wie dem auch sei, es ist nicht der Wille einzelner Staatsmänner, der die beiden Supermächte auseinandertreibt, sondern der Lauf der Geschichte und die Bewegung des globalen Kapitals. Vor 300 Jahren, als die Vereinigten Staaten noch nicht einmal ein Projekt waren, war das himmlische Reich das reichste Land der Welt. Jetzt hat das Pendel eine volle Schwingung vollendet und kehrt in die Ausgangsposition zurück.

Die dramatische Geschichte der "Chimerica" ist auch für uns in Russland interessant. Sehr oft hören wir Vorwürfe:

"Warum konnten wir in den 90er Jahren nicht alles so machen wie China? Wir würden heute genauso reich leben."

Wir hatten objektiv nicht die Möglichkeit, wie China zu handeln. Erstens gab es in der UdSSR nicht Millionen armer Menschen, die bereit waren, für 30 Dollar im Monat täglich unzählige Überstunden zu machen, ohne Rentenansprüche und Sozialleistungen. Zweitens haben die Amerikaner gar nicht daran gedacht, ihre Produktion in unser Land zu übertragen und uns den Zugang zu ihrem Markt zu eröffnen. Im Gegenteil, unsere Produzenten mussten sich den Zugang zum Weltmarkt buchstäblich erkämpfen. Wir waren dazu verdammt, aus eigener Kraft aus dem Tal der 90er Jahre herauszukommen. Wahrscheinlich war es auch besser so.

Die wirtschaftliche Situation ist heute derart, dass Washington einfach keine wirksamen Hebel hat, um Druck auf Peking auszuüben. Es ist bezeichnend, vor welcher Kulisse sich der Besuch von Xi Jinping abspielt. Der APEC-Gipfel findet in San Francisco statt, einst die schönste Stadt Amerikas. In den letzten Jahren ist sie zu einer verwahrlosten Bruchbude geworden. Zehntausende von obdachlosen Armen schlafen auf den Gehsteigen im Stadtzentrum.

Um das Bild des Gipfels irgendwie zu korrigieren, wurden alle Zufahrten zu den APEC-Tagungsorten mit drei Meter hohen Zäunen abgesperrt, aber unter jedem Zaun liegen immer noch arme Menschen, entweder im Drogen- oder im Alkoholkoma.

Fotos aus San Francisco haben sich in den chinesischen sozialen Netzwerken verbreitet und sind zum Gegenstand von Witzen geworden. In keiner anderen (auch nicht in der ärmsten) Stadt Chinas kann man sich so etwas vorstellen. Und das nicht, weil die Polizei Obdachlose vertreibt, sondern weil sich China zielstrebig aus der Armut herausgezogen hat. Es ist inzwischen sogar Weltrekordhalter, was die Zahl der Menschen mit Immobilieneigentum angeht. In dieser wichtigsten Position liegt es weit vor den Vereinigten Staaten. Russland ist hier übrigens auch führend.

Auf China hat Washington auch deshalb keinen Einfluss, weil die hohen Verhandlungspartner in unterschiedlichen politischen Gewichtsklassen spielen. Chinas Regierungschef wurde erst kürzlich für eine weitere fünfjährige Amtszeit wiedergewählt. Die "lahme Ente" (Joe Biden) hat kaum eine Chance, 2024 wiedergewählt zu werden, und schon heute glauben Millionen amerikanischer Bürger, dass er unrechtmäßig Präsident geworden ist.

Das letzte Treffen zwischen Xi Jinping und Biden in Indonesien hat zu keinem Durchbruch geführt. Es ist zu bezweifeln, dass in San Francisco größere Durchbrüche erzielt werden. Die Agentur Bloomberg gab einen Insidertipp über den bevorstehenden chinesisch-amerikanischen "Pakt" weiter: Angeblich wird Peking Druck auf chinesische Unternehmen ausüben, die Komponenten für die Droge Fentanyl herstellen, nach der die Amerikaner massiv süchtig sind, und Washington wird darauf mit der Aufhebung der Sanktionen gegen Chinas forensisches Institut reagieren. Für einen Durchbruch in den Beziehungen klingt das ziemlich bescheiden.

Zurück zum Ausgangspunkt: Die Welt hat sich verändert. Anstelle eines einzigen Hegemons gibt es jetzt mindestens drei Supermächte, von denen eine Russland ist. Daher gibt es keinen Grund, sich vor irgendetwas zu fürchten oder sich auf jemanden zu verlassen. Die Freundschaft mit China ist sehr wichtig und wertvoll, aber das Wesen der russischen Politik ist konstant und hängt nicht von irgendwelchen externen Vereinbarungen ab. Wir sind für uns selbst und unsere Freunde verantwortlich ‒ das ist der Preis für unsere Rückkehr in die Reihen der Global Player.

Übersetzung aus dem Russischen. Der Artikel ist am 15.11.2023 auf ria.ru erschienen.

Mehr zum Thema - Was wollte Kissinger in Peking?