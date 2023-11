Pentagon: Fünf Tote bei Kampfjet-Absturz im Mittelmeer

Wie die offizielle Pentagon-Zeitung Stars and Stripes unter Berufung auf das U.S. European Command (EUCOM) berichtet, sollen beim Absturz eines Flugzeuges der US-Luftstreitkräfte während einer Übung im Mittelmeer fünf US-Soldaten ums Leben gekommen sein. Zunächst wollte das US-Verteidigungsministerium keine Informationen über die Flugzeugbesatzung bekannt geben und begründete dies mit "Rücksicht auf die betroffenen Familien".

Nach Angaben des Ressorts ereignete sich der Unfall während einer Luftbetankung am Abend des 10. November. Unmittelbar nach dem Absturz seien Such- und Rettungsmaßnahmen begonnen worden, an denen US-Flugzeuge und -Schiffe beteiligt gewesen seien, die in dem Gebiet operierten, so das EUCOM.

Ferner teilte das Kommando mit, dass die Namen der Toten in den nächsten 24 Stunden bekannt gegeben würden, während die Ermittlungen zu den Ursachen und Umständen des Absturzes weiterliefen.

Das EUCOM gab nicht an, welches Flugzeug abgestürzt ist, aber wie Stars and Stripes berichtet, sei das wichtigste militärische Tankflugzeug in der Region der KC-135 Stratotanker. Die KC-135 ist ein US-amerikanisches Tankflugzeug, das in den späten 1950er Jahren entwickelt wurde. Sie wurde auf Basis der Boeing 367-80 gebaut und bis heute mehrfach modifiziert. Die Standardbesatzung besteht aus drei bis vier Personen. Sie ist in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, Singapur und der Türkei im Einsatz.

Mehr zum Thema - Medien: Rumänien verlegt Luftabwehrkräfte an Grenze zu Ukraine