Erdoğan: Netanjahu ist nicht mehr jemand, mit dem wir reden können

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat angekündigt, dass er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu abgeschrieben hat. Dies bedeute aber nicht den Abbruch der Beziehungen zu Israel. Netanjahu müsse "einen Schritt zurücktreten", meint er.

Quelle: Gettyimages.ru © TUR Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout/Anadolu Agency

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat gesagt, dass er weitere Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen abgelehnt hat. Er erklärte: "Netanjahu ist niemand mehr, mit dem wir reden können. Wir haben ihn abgeschrieben." Gleichzeitig teilte der türkische Präsident mit, dass ein vollständiger Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Israel nicht möglich sei. Er gab bekannt, dass der türkische Sicherheitschef İbrahim Kalın mit der israelischen Seite über einen Waffenstillstand im Gazastreifen verhandelt. Saudischer Experte: Muslimische Nationen werden Israel bekämpfen, wenn Angriff auf Gaza weitergeht Der israelische Ministerpräsident müsse "einen Schritt zurücktreten" und die Militäraktionen einstellen, sagte Erdoğan. Er fügte hinzu, die Türkei werde das Vertrauen in das Weltsystem verlieren, wenn Israel nicht gestoppt und für "Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen" zur Rechenschaft gezogen werde. Einen Tag nachdem die Hamas Israel angegriffen und das Land mit Vergeltungsschlägen im Gazastreifen begonnen hatte, bot Erdoğan am 8. Oktober seine Hilfe bei der Lösung des Konflikts an. Er sagte, Frieden sei nur mit einer endgültigen Lösung des palästinensisch-israelischen Problems möglich, nämlich der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt. Nach der Verschärfung der israelischen Armeeangriffe auf den Gazastreifen und der von den türkischen Behörden verhängten Blockade der Region erklärte Erdoğan, Israels Vorgehen komme einem Massaker an Zivilisten gleich. Später forderte er Israel auf, "aus seinem Wahnsinn herauszukommen", und rief die türkische Bevölkerung zu einer "großen palästinensischen Kundgebung" auf. Auf der Demonstration, die am 28. Oktober in Istanbul stattfand, versprach er, Israel wegen seines Vorgehens im Gazastreifen zum Kriegsverbrecher zu erklären. Mehr zum Thema – Gaza: "500 Kilometer Tunnel" – RT-Video von 2021 zeigt Hamas-Tunnelsystem

