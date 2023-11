Moskau will weitere Tonnen Getreide gratis nach Afrika liefern

Der Vertreter des russischen Außenministeriums Alexei Polischtschuk hat angekündigt, dass Moskau bis Ende des Jahres 200.000 Tonnen Weizen gratis nach Afrika liefern will. Das Getreide wird an Somalia, die Zentralafrikanische Republik, Burkina Faso, Simbabwe, Mali und Eritrea verteilt.

Moskau will die humanitären Getreideexporte nach Afrika erhöhen. Sechs Länder auf dem afrikanischen Kontinent sollen bis Ende des Jahres weitere 200.000 Tonnen Weizen erhalten, teilte das russische Außenministerium am Donnerstag mit. Die vorgesehenen Getreidelieferungen werden an Somalia, die Zentralafrikanische Republik (ZAR), Burkina Faso, Simbabwe, Mali und Eritrea verteilt, sagte Alexei Polischtschuk, Direktor der zweiten Abteilung des russischen Außenministeriums für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS. Die Agentur zitiert ihn wörtlich: "Wir sind sowohl bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen aus Handelsverträgen für den Export von landwirtschaftlichen Produkten und Düngemitteln als auch bei humanitären Aktivitäten sorgfältig und verantwortungsvoll. Bis Ende des Jahres wollen wir weitere 200.000 Tonnen Weizen an sechs afrikanische Länder spenden: Somalia, die Zentralafrikanische Republik, Burkina Faso, Simbabwe, Mali und Eritrea." Der russische Diplomat fügte hinzu, dass Moskau bei Versorgungsfragen mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zusammengearbeitet habe. Infolgedessen seien bereits 20.000 Tonnen Düngemittel nach Malawi und 34.000 Tonnen nach Kenia geliefert worden. Er sagte weiter: "Die Genehmigung für drei weitere Lieferungen befindet sich in der Endphase: 23.000 Tonnen für Simbabwe, 34.000 Tonnen für Nigeria und 55.000 Tonnen für Sri Lanka." Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in einer Rede während des zweiten Russland-Afrika-Gipfels im Juli versprochen, bis zu 50.000 Tonnen Getreide an sechs afrikanische Länder gratis zu liefern. Russland und China unterzeichnen größten Vertrag über Lieferung von Getreide Der Schritt erfolgte, nachdem Moskau sich geweigert hatte, die Schwarzmeer-Getreideinitiative zu erneuern. Diese sollte der Ukraine den Export von Getreide aus ihren Häfen in Länder in Afrika, Asien und im Nahen Osten ermöglichen. Außerdem forderte Moskau, dass die westlichen Sanktionen, welche die russischen Agrarexporte verhinderten, aufgehoben werden sollten. Im Juli zogen sich Russlands Repräsentanten aus dem Abkommen zurück und argumentierten, dass die westlichen Länder den Transport von Nahrungsmitteln und Düngemitteln noch immer erschwerten. Trotz der westlichen Sanktionen, die die Lieferung russischer Lebensmittel an Entwicklungsländer beeinträchtigen, soll Russland im Jahr 2022 11,5 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika exportiert haben. Mehr zum Thema – Russischer Landwirtschaftsminister: Moskau liefert bald kostenlos Getreide an Afrika

