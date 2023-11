Vertragsbruch: Russland kritisiert Ausweitung des US-Biowaffenprogramms

Die USA arbeiten an einem Programm für biologische Waffen und weiten dessen Umfang aus, so Generalleutnant Igor Kirillow. Daran sei unter anderem die CIA beteiligt. Außerdem schult das Pentagon im Rahmen des Programms Spezialisten. Ferner hofft die US-Regierung, die biologische Forschung in der Ukraine nach Beendigung des Konflikts wieder aufnehmen zu können.

Quelle: Gettyimages.ru

Von Roman Schimajew Die Vereinigten Staaten von Amerika verfolgen weiterhin ein Programm zur Herstellung biologischer Waffen. Dies berichtete Generalleutnant Igor Kirillow, Kommandeur der ABC-Abwehr der russischen Streitkräfte. "Zudem ist die US-Administration dabei, den Umfang dieses Programms zu erweitern. Am 23. März 2023 wurde eine neue US-Strategie im Bereich der Produktion von Biowaffen, die vom Verteidigungsministerium entwickelt wurde, angenommen. In diesem Dokument werden langfristige Ziele für die Entwicklung von Biotechnologie und die Suche nach ihrer militärischen Anwendung definiert", sagte er. Russisches Verteidigungsministerium: USA bereiten neue Pandemie vor Als Beweis führte er die Beteiligung der RAND Corporation, einer auf politische Fragen spezialisierte gemeinnützigen Organisation, an biologischen Projekten der CIA an. So habe diese Organisation mithilfe künstlicher Intelligenz die Planung groß angelegter biologischer Angriffe durchgeführt. "Es ist völlig klar, dass solche Forschungen nicht im Einklang mit Washingtons Verpflichtung zur Nichtverbreitung biologischer Waffen stehen", fügte Kirillow hinzu. Darüber hinaus machte der ABC-Chef auf ein vom Pentagon im Oktober für die Bioproduktionsstrategie aufgelegtes Schulungsprogramm aufmerksam, das "den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, an realen Experimenten zur Bioproduktion teilzunehmen" und darauf abzielt, "die Produktionskapazitäten der USA wiederzubeleben, um die strategische Wettbewerbsfähigkeit der USA zu verbessern und die Streitkräfte der Zukunft zu ermöglichen". "Derartige Formulierungen sowie die Verwendung einer hochproduktiven technologischen Basis und die Einbeziehung von Spezialisten, die Erfahrung in der Forschung mit dualem Verwendungszweck haben, deuten darauf hin, dass in den USA versucht wird, Technologien für die groß angelegte Herstellung biologischer Rezepturen als Teil eines offensiven biologischen Programms wiederherzustellen", so Kirillow. Ukraine Generalleutnant Kirillow hat die Feststellung gemacht, die Vereinigten Staaten seien nach wie vor sehr daran interessiert, auf ukrainischem Territorium Forschung zu betreiben. Gleichzeitig kontrolliert Washington nach wie vor eine Reihe ukrainischer Einrichtungen und erwartet, dass diese nach Beendigung des Konflikts ihre Tätigkeit wieder aufnehmen werden. Zwischen August und September 2023 fand an der Nationalen Medizinischen Universität Galizien in Lwow eine Schulung zur Abwehr biologischer Bedrohungen statt. Daran nahmen nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums Vertreter der ukrainischen Regierungsbehörden, einschließlich des Geheimdienstes SBU und der nationalen Polizei, sowie Mitarbeiter westlicher gemeinnütziger Organisationen teil. Russisches Verteidigungsministerium: Ukraine sammelte im US-Auftrag hochpathogene Vogelgrippe-Viren "Die Absicht der Übung ist die folgende: In der Region Nikolajew in der Ukraine wird das Aufkommen von Infektionskrankheiten festgestellt . Entnahme und Analyse von Proben wird durchgeführt. Daraus wird die Schlussfolgerung gemacht, dass der Vorfall 'mit hoher Wahrscheinlichkeit' auf eine biologische Diversion durch die Russische Föderation zurückgeht. Die Medien, insbesondere die westlichen, berichten über den Ausbruch, um auf die Situation aufmerksam zu machen, medizinisches Personal geht mit Plakaten auf die Straße mit der Aufforderung, Russland müsse für die Verletzung seiner Konventionsverpflichtungen zur Verantwortung gezogen werden", sagte Kirillow. Zudem ergänzte er die Liste der Beteiligten, die in das ukrainische biologisch-militärische Dossier involviert sind, um die Teilnehmer der Trainingsveranstaltung, die in Lwow stattfand. An der Veranstaltung nahmen Filippa Lentzos, Mitglied des britischen Biosicherheits-Lenkungsausschusses, die als Moderatorin fungierte, Gemma Bowsher, Mitglied der Abteilung für Kriegsstudien am King's College London, die sich auf nachrichtendienstliche Analysen und Desinformationstechnologien in den Medien spezialisiert hat, und Oksana Kucherjawa teil, Leiterin der Kommunikationsabteilung des Zentrums für öffentliche Gesundheit des ukrainischen Gesundheitsministeriums, die für die Organisation der Projekte ukrainischer und US-amerikanischer Regierungsorganisationen sowie für die Medienplanung zuständig ist. "Gesondert hervorheben möchte ich die Anwesenheit von Vertretern des Geheimdienstes SBU und der nationalen Polizei der Ukraine bei der Schulung. Dies hängt nicht nur mit dem geschlossenen Charakter der Veranstaltung zusammen, sondern auch mit der möglichen Ausrichtung der ukrainischen Geheimdienste auf die Durchführung von Provokationen mit biologischen Waffen 'unter falscher Flagge'. Wir analysieren die eingehenden Dokumente weiter und werden Sie auf dem Laufenden halten", resümierte der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums. Mehr zum Thema ­– Sicherheitsrat Russlands: USA haben Entwicklung von Biowaffen aus Ukraine in GUS-Länder verlagert Zuerst erschienen bei RT Russisch. Übersetzt aus dem Russischen.

