Aserbaidschan behauptet Beweise für armenische Waffentransporte nach Karabach

Jerewan habe seit dem Waffenstillstand im Herbst 2020 Waffen nach Karabach transportiert, so Baku. Es wurden Granaten in der Region gefunden, die bereits im Jahr 2021 hergestellt wurden. Armenien hatte wiederholt betont, dass es weder Militär noch Waffen in Karabach hatte.

Quelle: Sputnik © Murad Orudschew

Armenien hat illegal Waffen nach Berg-Karabach transportiert, bis Aserbaidschan im September letzten Jahres "lokale Anti-Terror-Maßnahmen" in der Region einleitete, wie das aserbaidschanische Verteidigungsministerium über seinen Telegram-Kanal mitteilte. Nach Angaben der Behörde fand das aserbaidschanische Militär während dieser Maßnahmen Munition in Karabach, die 2021 hergestellt wurde. Es handelt sich um Raketen des schweren Raketenwerfersystems TOS-1A (das russische Waffensystem "Solnzepjok"). Gleichzeitig haben Armenien und Aserbaidschan im November 2020 unter Vermittlung Russlands eine Waffenstillstandserklärung angenommen. Aserbaidschan teilte außerdem mit, dass ein Teil der in der Region gefundenen "Lenkraketen der Panzerabwehrraketensysteme Kornet und Fagot" von Armenien "direkt vom Hersteller im Rahmen eines Ende 2020 geschlossenen Vertrags" erworben wurde, während ein anderer Teil "über einen Drittstaat erworben und nach Karabach geliefert" wurde. "Kornet" und "Fagot" werden ebenfalls von Russland hergestellt. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium erklärte: "Diese Fakten sind ein klarer Beweis für die Durchführung illegaler Militärtransporte von Armenien in die Region Karabach." Armenien behauptete, es habe keine Waffen oder Militär in Berg-Karabach. Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan sagte am 19. September: "Ich betone, dass Armenien nicht an militärischen Aktionen beteiligt ist und keine Armee in Berg-Karabach hat." Aserbaidschanischer Präsident räumt Gespräche mit Armenien über Friedensvertrag in Georgien ein An diesem Tag startete Aserbaidschan eine "Anti-Terror-Operation" in der Region. Baku erklärte als Ziele der Operation die Entwaffnung und den Rückzug der armenischen Truppen aus Berg-Karabach, die Rückkehr in die "von der Besetzung befreiten Gebiete" und die "Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Struktur Aserbaidschans". Die Operation endete am 20. September mit einem Waffenstillstand, der Entwaffnung der militärischen Verbände von Karabach und der Wiedereingliederung der Region in Aserbaidschan. Die Vereinbarung wurde von russischen Friedenstruppen vermittelt, die seit 2020 in Karabach stationiert sind. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew erklärte, das Land habe seine Souveränität wiederhergestellt. Die Republik Berg-Karabach wird am 1. Januar 2024 aufhören zu existieren. Baku versprach den Einwohnern Karabachs gleiche Rechte und Freiheiten, die Möglichkeit, die Kultur und den Gebrauch der armenischen Sprache zu bewahren, Steuer- und Zollprivilegien und Unterstützung für Unternehmen. Nach der Operation verließen jedoch mehr als 100.000 Armenier die Region – fast die gesamte Bevölkerung der Region. Armenien und Aserbaidschan haben noch keinen Friedensvertrag unterzeichnet. Mehr zum Thema - Eriwan sieht "keinen Nutzen" in der militärischen Präsenz Russlands – Kreml wartet auf Erklärungen

