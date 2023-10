Aserbaidschanischer Präsident räumt Gespräche mit Armenien über Friedensvertrag in Georgien ein

Nach Ansicht des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew ist es für Baku und Jerewan an der Zeit, die Arbeit an dem seit mehreren Jahren diskutierten Friedensabkommen fortzusetzen. Es sollte unter der Vermittlung Georgiens unterzeichnet werden, so Alijew.

Quelle: Sputnik © Stringer

Es sei notwendig, mit der "aktiven Arbeit" an einem Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan unter der Vermittlung Georgiens zu beginnen, wenn Jerewan seine Zustimmung gibt. Dies erklärte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew nach Gesprächen mit dem georgischen Premierminister Irakli Gharibaschwili in Tiflis, wie News.am berichtet . Laut Alijew sollte Georgien an der Verhandlung der Beziehungen zwischen Baku und Jerewan teilnehmen. Er erklärte: "Wenn Armenien seine Zustimmung gibt, werden die bilateralen und trilateralen Treffen in Georgien sofort beginnen." Alijew betonte, dass Georgien eine "unparteiische Haltung" gegenüber der Integrität der Länder einnehme und daher in die Arbeit an dem Abkommen einbezogen werden sollte. Zudem dankte er Gharibaschwili für seine Bereitschaft, als Vermittler zu helfen. Analyse Machtverschiebung im Kaukasus - Warum verlor der Westen das Interesse an Bergkarabach? Am 19. und 20. September führte Aserbaidschan eine "Anti-Terror-Operation" in Berg-Karabach durch, woraufhin die Behörden der nicht anerkannten Republik einem Waffenstillstand zustimmten, um mit Baku einen Plan für die Wiedereingliederung der Region zu erörtern. Zudem akzeptierten sie die Bedingung, ihre Streitkräfte zu entwaffnen und aufzulösen. Alijew erklärte anschließend, die Souveränität Aserbaidschans sei wiederhergestellt worden. Er sagte auch, dass sich "günstigere Möglichkeiten" für einen Friedensvertrag mit Armenien ergeben hätten, über den beide Seiten seit mehreren Jahren diskutieren. Am 4. Oktober behauptete der armenische Premierminister Nikol Paschinjan bei einem Treffen im spanischen Granada, sein Land sei bereit, ein "wegweisendes Dokument" mit Alijew zu unterzeichnen. Der aserbaidschanische Präsident weigerte sich, an dem Treffen teilzunehmen. Mehr zum Thema - Ex-Präsident von Bergkarabach festgenommen

