Nahost-Konflikt treibt Ölpreise in die Höhe

Die Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts hat Befürchtungen über mögliche Unterbrechungen der Ölversorgung in der Region geweckt. Unter anderem darum steigen nun die Ölpreise.

Quelle: Legion-media.ru © IlluPics

Die weltweiten Ölpreise sind am Mittwoch stark angestiegen. Dieser Verteuerung liegt die Sorge zugrunde, dass der Konflikt zwischen Israel und der bewaffneten radikalislamischen Palästinensergruppe Hamas auf andere Länder im Nahen Osten übergreifen und zu einer Unterbrechung der weltweiten Ölversorgung führen könnte. Analyse Deutsche Medien klären auf: Die Palästinenser haben sich selbst beschossen Wie die Nachrichtenagentur Anadolu anmerkt, könnte jeder Konflikt zwischen Iran, den USA und Israel die Verhandlungen über ein Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran zum Scheitern bringen, das die Sanktionen gegen Iran, einschließlich der iranischen Ölexporte, aufheben würde. Die Bedenken, dass der Normalisierungsprozess zwischen Saudi-Arabien und Israel, die keine offiziellen diplomatischen Beziehungen unterhalten, gestört werden könnte, wirken sich ebenfalls auf die Ölpreise aus. Weltweit haben die Märkte Risikoaufschläge eingepreist, nachdem bei einem Raketenangriff auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt Hunderte Zivilisten, darunter Ärzte, Patienten und Schutzsuchende, getötet worden waren. Beide Konfliktparteien geben sich gegenseitig die Schuld an dem Vorfall. Analyse Startet die EU eine Treibstoffblockade gegen die Ukraine? Futures für Rohöl der Sorte Brent stiegen um fast drei Prozent auf 92,50 US-Dollar pro Barrel, während Futures für Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um über drei Prozent auf 89,27 US-Dollar pro Barrel zulegten. Beide Benchmarks stiegen um mehr als zwei US-Dollar pro Barrel an und erreichten den höchsten Stand seit zwei Wochen. Neben den geopolitischen Spannungen wurden die Ölpreise auch durch weitere Faktoren in die Höhe getrieben, darunter die US-Rohölvorräte, die in der am 13. Oktober zu Ende gegangenen Woche um fast 4,4 Millionen Barrel – und damit weitaus stärker als um die von Analysten prognostizierten 300.000 Barrel – zurückgingen . Überdies wird damit gerechnet, dass das schneller als erwartet ausgefallene Wachstum der chinesischen Wirtschaft im dritten Quartal zusammen mit den jüngsten politischen Maßnahmen eine potenzielle Erholung begünstigt, was unweigerlich die Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ankurbeln wird. Der Durchsatz der chinesischen Ölraffinerien erreichte im September einen Rekordwert von zwölf Prozent pro Tag im Vergleich zum Vorjahr, da die Raffinerien die Durchsatzraten erhöht haben, um die starke Nachfrage nach Transportkraftstoff während der Feiertage der Goldenen Woche und die sich erholende Produktionstätigkeit zu befriedigen. Mehr zum Thema - Studie: "Energiearmut" deutlich zugenommen, 87 Prozent der ärmsten Haushalte überlastet

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.