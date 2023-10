Putin in China eingetroffen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag seinen zweitägigen Aufenthalt in China begonnen. Auf Einladung des Präsidenten Xi Jinping nimmt Putin am dritten Seidenstraßengipfel teil. Auf der Tagesordnung stehen auch Treffen mit weiteren Staats- und Regierungschefs.

Am Dienstag ist Wladimir Putin in China eingetroffen. Der russische Präsident wird sich auf Einladung seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zwei Tage in Peking aufhalten. Im Mittelpunkt des Besuchs steht Putins Teilnahme am dritten Seidenstraßengipfel, auch bekannt unter dem englischen Namen "One Belt, One Road"-Forum.

Für Dienstag sind bilaterale Treffen mit Staats- und Regierungschefs geplant, die sich ebenfalls an dem Forum beteiligen, unter anderem mit Vietnams Präsident Võ Văn Thưởng, Thailands Ministerpräsident Srettha Thavisin, mit dem Präsidenten der Mongolei Uchnaagiin Chürelsüch und Thongloun Sisoulith aus Laos. Außerdem wird Putin gemeinsam mit Xi und den Vertretern der Delegationen an der Empfangszeremonie des Forums teilnehmen.

Die wichtigsten Veranstaltungen des Forums finden am Mittwoch in der Großen Halle des Volkes am Platz des Himmlischen Friedens im Herzen Pekings statt. Ebenfalls am Mittwoch finden russisch-chinesische Gespräche statt, danach soll es mehrere bilaterale Treffen am Rande des Forums geben, wie etwa mit Pakistans Premierminister Anwar ul Haq Kakar.

Zum Abschluss seines Besuchs in China wird Putin mit russischen Journalisten zusammentreffen und die Ergebnisse seiner Reise erörtern.

