Russland erklärt Central European University zur unerwünschten Organisation

Russlands Generalstaatsanwaltschaft hat die Aktivitäten der österreichischen Nichtregierungsorganisation für sogenennte Bildungsaktivitäten Central European University (CEU) als unerwünscht erklärt, da sie eine "globale antirussische Medienagenda" verfolge. Dies teilt das Justizressort auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Einrichtung werde von Strukturen finanziert, die von dem Milliardär George Soros kontrolliert seien (dessen Vermögen von Forbes auf 6,7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird), teilt die Behörde mit.

Die Central European University erkläre es zu ihrem Ziel, die Werte der "offenen Gesellschaft und der Demokratie" in den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion zu fördern, aber in Wirklichkeit konzentrierten sich die Bemühungen der Universität derzeit auf die Diskreditierung der speziellen Militäroperation und der politischen Führung Russlands, heißt es in der Begründung weiter.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft habe die Universität eine Reihe von Bildungsprogrammen für Studenten ins Leben gerufen, die "die Geschichte des russischen Staates absichtlich abwerten und verzerren, die Verdienste prominenter russischer Wissenschaftler, Schriftsteller und Kulturschaffender herunterspielen und Pseudobehauptungen über die Schuld Russlands an allen Weltkatastrophen verbreiten, was eindeutig nicht der Realität entspricht". Der Schwepunkt werde auf "Russlands angebliche Kriegsverbrechen in der Ukraine, russische Propaganda und Aussagen über die Zweitklassigkeit russischer Bürger, die die spezielle Militäroperation unterstützen" gelegt.

Auf der Website der Central European University heißt es, das Konzept einer internationalen Universität sei 1989 von "einer Gruppe von Intellektuellen, die meisten von ihnen Vertreter der antitotalitären demokratischen Opposition", entwickelt worden und sollte den Übergang von der Diktatur zur Demokratie in den Ländern Mittel- und Osteuropas und der ehemaligen Sowjetunion erleichtern. Soros war unter ihnen.

Die CEU wurde 1991 als Universität mit mehreren Standorten in Prag, Budapest und später Warschau gegründet. Sie bietet Postgraduiertenstudiengänge an, hauptsächlich in den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften und Recht. Die Studenten stammten hauptsächlich aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Im Jahr 1995 wurde der Campus in Budapest zum Hauptcampus erklärt. Die Universität ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und Österreich akkreditiert. Der österreichische Zweig der CEU ist die private Central European University in Wien. Heute studieren an der CEU Studenten aus mehr als 110 Ländern.

