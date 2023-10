Blinken appelliert an Israel: Zivilisten unabhängig von Nationalität und Glauben schützen

US-Außenminister Antony Blinken trifft sich bei einem Besuch in Tel Aviv mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und bekräftigt die Unterstützung der USA für Israel. Zugleich fordert er dazu auf, Zivilisten unabhängig von Nationalität sowie Religion zu schonen.

Quelle: Legion-media.ru © MediaPunch

Inmitten der Eskalation im Nahostkonflikt ist US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag zu einem Besuch in Tel Aviv eingetroffen und hat sich mit hochrangigen israelischen Beamten getroffen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bestätigte Blinken, dass die Vereinigten Staaten Israel unterstützen werden. "Meine Botschaft ist diese: Sie sind stark genug, sich selbst zu verteidigen. Aber solange es die USA gibt, werden sie das nie allein tun müssen." Ferner warnte er jegliche Gegner Israels davor, die Krisensituation auszunutzen. "Tut es nicht. Die Vereinigten Staaten stehen hinter Israel." Blinken verwies dabei auf bereits gelieferte Militärausrüstung und kündigte weitere Lieferungen an. Des Weiteren soll der US-Außenminister Israel dazu aufgefordert haben, Zivilisten zu schonen, egal, welcher Nationalität sie angehören oder zu welchem Glauben sie sich bekennen. Hierzu wird er mit der Nachrichtenagentur TASS mit den Worten zitiert: "Es ist sehr wichtig, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um Schaden für die Zivilbevölkerung zu vermeiden. Wir trauern um alle, die ihr Leben verloren haben, unabhängig vom Glauben und der Nationalität." Auch der US-Sender ABC7 zitiert Blinken wie folgt: "Wir wissen, dass die Hamas nicht das palästinensische Volk vertritt. Wir wissen, dass die Hamas ihre abscheulichen Taten nicht im Interesse der Palästinenser begangen hat. Die Hamas hat eine Agenda: Israel zu zerstören und Juden zu ermorden." Laut Blinken hat Israel das Recht, sich zu verteidigen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Putin: "Wollen die USA etwa den Libanon bombardieren oder was sollen die Flugzeugträger dort?" Wie es heißt, will der US-Außenminister am Freitag nach Jordanien reisen, um sich mit Mahmud Abbas, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, und König Abdullah II. von Jordanien zu treffen. Am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden bekannt gegeben, er habe Netanjahu erneut angerufen und die "unerschütterliche" Unterstützung der USA für Israel im Kampf gegen die Hamas bekräftigt. Mehr zum Thema – Biden erzählt dreiste Lüge über "enthauptete Babys" – Weißes Haus korrigiert ihn

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.