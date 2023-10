Putin äußert sich zu Nahost-Konflikt und weist auf historische Ursachen hin

Wladimir Putin hat die Eskalation zwischen Israel und Palästina kommentiert. Er erinnerte daran, dass bei der Gründung Israels auch von einem souveränen Palästina die Rede gewesen sei, das aber nicht verwirklicht worden sei. Auch die Rolle der USA wurde von dem Staatschef angesprochen.

Quelle: Sputnik © Pawel Bednjakow

Auf der Plenarsitzung der Russischen Energiewoche ist der russische Präsident Wladimir Putin auf die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten eingegangen. Er erinnerte an die Ursachen der Konfrontation, konkret daran, dass bei der Gründung des Staates Israel in der Vergangenheit auch von der Schaffung eines souveränen Palästinas die Rede gewesen sei, das aber nie verwirklicht wurde. Der Staatschef stellte fest: "Israel wurde, wie wir wissen, geschaffen, aber Palästina als unabhängiger und souveräner Staat wurde nicht geschaffen." Überdies, so der hochrangige Politiker, "sind einige der Gebiete, die die Palästinenser als Teil des ursprünglichen palästinensischen Landes betrachten und immer betrachtet haben, von Israel zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Weise besetzt worden" – meist mit militärischer Gewalt. Wladimir Putin wies vor diesem Hintergrund darauf hin, das Palästinenserproblem sei im Herzen eines jeden Menschen in der Nahostregion, "im Herzen eines jeden, der sich zum Islam bekennt". Der hochrangige Politiker weiter: "Es wird von allen, nicht nur jetzt, sondern seit Jahrzehnten, als Ausdruck von Ungerechtigkeit wahrgenommen, die in einem unglaublichen Ausmaß betrieben wird." Außerdem warf Putin den USA vor, die Mechanismen der Beilegung des Konflikts vernachlässigt zu haben. Das Staatsoberhaupt unterstrich: "Sie haben diese Mechanismen nicht genutzt und sich in den letzten Jahren darauf verlassen, die materiellen Bedürfnisse der Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten zu befriedigen." Putin zufolge habe Washington versucht, "die Lösung grundlegender politischer Probleme durch Almosen zu ersetzen". Es sei zwar wichtig, die sozialwirtschaftlichen Probleme der Menschen mit niedrigem Lebensstandard zu lösen, aber Russland habe immer betont, dass dies nicht genug sei. Die wichtigste Aufgabe sei die Schaffung eines souveränen palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Der Präsident fügte hinzu: "Abgesehen davon haben die Siedlungspolitik und eine Reihe anderer Komponenten letztlich zu einer solchen Explosion der Gewalt geführt." Nun könnte die Zuspitzung des palästinensisch-israelischen Konflikts schlimme Folgen nach sich ziehen. Putin sagte weiter: "Wenn Männer beschlossen haben, untereinander zu kämpfen, dann sollen sie auch untereinander kämpfen. Lasst Frauen und Kinder in Ruhe. Das gilt für beide Seiten." Man sollte sich jetzt um eine Beruhigung der Lage bemühen, denn die Ausweitung der Konfliktzone könnte zu schwerwiegenden Folgen führen, auch im Energiesektor, schloss Putin. Mehr zum Thema - Im Windschatten des Wertewestens: Rüstet sich Israel für einen Vernichtungskrieg im Gaza-Streifen?

