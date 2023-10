Das pazifische Atlantis – Wissenschaftler finden untergegangenen siebten Kontinent

Von Tatjana Pitschugina, RIA Nowosti

Wissenschaftler sagen, dass Neuseeland nur ein kleiner Teil eines riesigen Fragments von Gondwana ist, das fast vollständig im Ozean verborgen ist. In den letzten Jahren haben Meeresexpeditionen und Satellitendaten nicht nur eine detaillierte Karte des siebten Kontinents Neuseeland erstellt, sondern auch sein abruptes Untertauchen erklärt.

Vor Hunderten von Millionen Jahren gab es auf der Erde einen riesigen Superkontinent namens Gondwana, der Afrika und Südamerika, die Antarktis und Australien vereinte. Unter dem Einfluss von Prozessen innerhalb des Planeten löste sich Gondwana allmählich auf. Vor etwa 80 Millionen Jahren, in der Kreidezeit, als noch Dinosaurier das Land durchstreiften, erfuhr der östliche Rand des Superkontinents eine starke Dehnung, er wurde buchstäblich in Blöcke zerrissen: Antarktis, Australien und den östlichsten Teil – Neuseeland.

Geologen sprechen seit dem 19. Jahrhundert von einem siebten Kontinent. Darauf deuteten alte Gesteine auf den Inseln Neuseelands und den benachbarten Archipelen hin, die für die Kontinente charakteristisch sind – Schiefer, Granit, Grauwacke (sehr harte Sandsteine).

In einem Artikel aus dem Jahr 2003 schrieb der neuseeländische Wissenschaftler Nick Mortimer, der sein Leben der Erforschung dieser Region und dem Nachweis der Existenz des siebten Kontinents gewidmet hat, dass von den Meeresplateaus Campbell und Challenger, die sich auf beiden Seiten Neuseelands befinden, bei Expeditionen Bagger das Gestein des Festlands gehoben haben. Dies ermöglichte es, die Grenzen des Blocks grob abzustecken und seine Fläche zu schätzen.

Bis zu 95 Prozent von Zealandia, wie der untergegangene Kontinent genannt wird, sind unter Wasser verborgen. Wissenschaftler haben viele Jahre lang Daten von Meeresexpeditionen und Satelliten gesammelt und schließlich ein Bild von diesem Teil der Erdkruste rekonstruiert.

Im Jahr 2014 veröffentlichten Mortimer und sein Kollege Hamish Campbell das Buch "Zealandia: We Discovered a Continent", und einige Jahre später sorgte ein Artikel eines großen Autorenteams mit detaillierten Nachweisen in GSA Today für weltweites Aufsehen.

"Zealandia ist ein Beispiel dafür, wie man etwas Großes und Offensichtliches übersehen kann. Auf der Grundlage einer großen Menge von Daten, die hauptsächlich in den letzten zwei Jahrzehnten gewonnen wurden, haben wir festgestellt, dass Zealandia keine Meeresinseln, sondern ein ganzer Kontinent von fünf Millionen Quadratkilometern ist", schreiben die Wissenschaftler.

Zealandia ist vergleichbar mit Indien, das ebenfalls Teil von Gondwana war. Es ist der jüngste und dünnste Kontinent. Er hat Ebenen, Berge, Plateaus, Gräben und Schelfe. Nur ist heute alles unter Wasser. Der Kontinent ist von Australien durch die Tasmanische See getrennt, die eine große Verwerfung in der Erdkruste füllte, die vor etwa 50 Millionen Jahren zum Stillstand gekommen war. Neuseeland ist also auch der jüngste Kontinent der Erde.

Die ältesten hier gefundenen Gesteine sind vor einer halben Milliarde Jahren entstanden. Die Forscher hoffen, noch ältere Gesteine zu finden, wie auf anderen Kontinenten. Darauf deutet die Datierung durch das Verhältnis radioaktiver Isotope in klastischen Zirkonen und Einschlüssen von Mantelschmelzen hin – älter als zweieinhalb Milliarden Jahre.

Kontinente sind sehr alte Blöcke der Erdkruste, die aus immer wieder neu bearbeiteten Graniten und Gneisen bestehen und mit dicken Schichten von Sedimentgestein bedeckt sind. Ihre Dicke beträgt 30 bis 45 Kilometer. Sie scheinen in der Mitte von jungen, schweren und dünnen Basaltplatten zu schwimmen.

Zealandia ist etwa dreimal so dünn. Geophysikalischen Daten zufolge erreicht die Mächtigkeit an einigen Stellen 30 und sogar 40 (auf der Südinsel Neuseelands) Kilometer, im Durchschnitt jedoch nur 18 Kilometer. Diese Seltsamkeit wurde von russischen Wissenschaftlern erklärt. In einem Artikel, der in den Papers of the Academy of Sciences veröffentlicht wurde, analysierten sie die Daten von Meeresbohrungen und kamen zu dem Schluss, dass Neuseeland nach der Abtrennung von Australien zum Beispiel im Bereich des Lord Howe Rise viel weniger ertrunken und sogar trockengelegt war.

Für Geologen ist die Existenz des siebten Kontinents so gut wie beschlossene Sache; ob Geografen ihn anerkennen und in Lehrbücher aufnehmen, ist nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, die Region und ihre Geschichte im Detail zu studieren. Dabei helfen Meeresexpeditionen, bei denen Gesteinsproben aus großen Tiefen entnommen und sorgfältig analysiert werden. So haben Wissenschaftler aus Neuseeland und Kanada Spuren von Tiefenschmelze gefunden, die während des Zerfalls dieses Teils von Gondwana in die Gesteinsschichten eingelagert wurde. Und diese Schmelze hat eine ähnliche Zusammensetzung wie die, die an der Wurzel der alten Kontinente gefunden wurde. Dies ist ein weiteres Argument für die Realität von Zealandia.

In der neuen Arbeit haben Mortimer und seine Kollegen eine detaillierte geologische Karte des Kontinents erstellt und konnten die Spaltung von Gondwana genauer beschreiben. Ihren Daten zufolge trennten sich vor etwa 100 Millionen Jahren Australien und die Antarktis, wobei Zealandia noch mit der Westantarktis verbunden war. Die Trennung dauerte etwa zwei Dutzend Millionen Jahre, was zu einer starken Ausdünnung der Kontinentalbasis und zu Überschwemmungen führte.

Übersetzung aus dem Russischen. Das Original ist am 07.10.2023 auf ria.ru erschienen.

