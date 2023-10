Bericht: Israel leistete Aserbaidschan Militärhilfe bei der Rückeroberung von Bergkarabach

Israel soll Aserbaidschans Kampagne zur Einnahme von Bergkarabach unterstützt haben, wobei Tel Aviv die Regierung in Baku vor seiner Blitzoffensive in Bergkarabach mit starken Waffen beliefert habe.

Quelle: AFP © Emmanuel Dunand

Israel hat insgeheim Aserbaidschans Kampagne zur Rückeroberung von Bergkarabach unterstützt und Baku vor seiner Blitzoffensive im letzten Monat, die die armenische Enklave wieder unter seine Kontrolle brachte, mit starken Waffen beliefert, so Beamte und Experten. Nur wenige Wochen bevor Aserbaidschan am 19. September seinen 24-stündigen Angriff startete, waren aserbaidschanische Militärfrachtflugzeuge wiederholt zwischen einem südisraelischen Luftwaffenstützpunkt und einem Flugplatz in der Nähe von Bergkarabach hin- und hergeflogen, wie Flugverfolgungsdaten und armenische Diplomaten belegen, obwohl westliche Regierungen seinerzeit auf Friedensgespräche gedrängt hatten. Medien: USA, EU und Russland trafen sich kurz vor Aserbaidschans Bergkarabach-Operation Die Flüge verunsicherten armenische Beamte in Jerewan, die der strategischen Allianz zwischen Israel und Aserbaidschan seit Langem misstrauisch gegenüberstehen, und sie warfen ein Schlaglicht auf die Ambitionen Israels in der Region südlich des Kaukasus. "Wir sind sehr besorgt darüber, dass israelische Waffen auf unser Volk abgefeuert wurden", erklärte Arman Akopian, Armeniens Botschafter in Israel, The Associated Press. In einem regen diplomatischen Austausch sagte Akopian, er habe in den letzten Wochen gegenüber israelischen Politikern und Abgeordneten seine Besorgnis über israelische Waffenlieferungen zum Ausdruck gebracht. "Ich verstehe nicht, warum Israel nicht in der Lage sein sollte, zumindest eine gewisse Besorgnis über das Schicksal von Menschen zu äußern, die aus ihrer Heimat vertrieben werden", sagte er der Nachrichtenagentur AP. Das israelische Außen- und Verteidigungsministerium lehnte es ab, sich zum Einsatz israelischer Waffen in Bergkarabach oder zu den armenischen Bedenken über die militärische Partnerschaft mit Aserbaidschan zu äußern. Im Juli hatte der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant die aserbaidschanische Hauptstadt Baku besucht, wo er die militärische Zusammenarbeit und den gemeinsamen "Kampf gegen den Terrorismus" gelobt hatte. Aserbaidschan ist seit Langem misstrauisch gegenüber Iran, seinem ebenfalls schiitisch-muslimischen Nachbarn am Kaspischen Meer, und ärgert sich über dessen Unterstützung für das christliche Armenien. Iran hat Aserbaidschan beschuldigt, eine Basis für israelische Geheimdienstoperationen gegen das Land zu beherbergen – ein Vorwurf, den Aserbaidschan und Israel bestreiten. Mehr zum Thema – EU-Parlament stimmt für Sanktionen gegen Aserbaidschan

