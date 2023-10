Putin verkündet Lieferung von Kernbrennstoff an Bangladesch

Am Donnerstag hat Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Videokonferenz die Lieferung von Kernbrennstoff an das AKW Ruppur in Bangladesch offiziell verkündet. Die Premierministerin, Scheich Hasina, erhielt ein entsprechendes Dokument.

Quelle: Sputnik © Michail Metzel

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag die Lieferung von Kernbrennstoff an Bangladesch offiziell angekündigt. Per Videoschalter sprach der Staatschef die Premierministerin des südasiatischen Landes, Scheich Hasina, an. Daraufhin erhielt die bangladeschische Seite eine schriftliche Bestätigung. Die Lieferung ist für Bangladeschs erstes Atomkraftwerk Ruppur vorgesehen. Die Nachrichtenagentur TASS zitiert Putin wie folgt: "Sehr geehrte Frau Premierministerin, liebe Freunde! Es ist uns eine Ehre, Ihnen ein Schriftstück über die Lieferung von Kernbrennstoff für das Atomkraftwerk zu übergeben. Sehr geehrte Frau Premierministerin, ich bitte Sie, dieses Dokument aus dem befreundeten Russland anzunehmen." LIVE: Putin per Videoschalte bei Übergabe von Kernbrennstoff für AKW in Bangladesch An der feierlichen Zeremonie nahm neben Putin und Hasina auch die Leitung des russischen Staatsatomunternehmens Rosatom teil, das den Bau des AKW Ruppur durchführt. Rosatom errichtet den Atommeiler gemäß einem Abkommen zwischen den Regierungen Russlands und Bangladeschs, das im Jahr 2011 geschlossen wurde. Das Atomkraftwerk Ruppur wird an dem Fluss Padma etwa 160 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Dhaka gebaut. Geplant sind zwei Blöcke – der erste soll bis Ende 2023 ans Netz gehen, der zweite später im Jahr 2024. Das Kraftwerk wird nach russischer Planung erstellt. Nach der Fertigstellung kann am AKW im Laufe der nächsten 60 Jahre Energie erzeugt werden, mit der Option, den Betrieb um weitere 20 Jahre zu verlängern. Mehr zum Thema – Russland wirft Japan Intransparenz bei Verklappung von Fukushima-Wasser vor

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.