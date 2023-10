Ex-Präsident von Bergkarabach festgenommen

Aserbaidschan hat am Donnerstag die Festnahme des ehemaligen Präsidenten von Bergkarabach bestätigt. Araik Arutjunjan werden Terrorismus und die Bildung illegaler Militäreinheiten vorgeworfen.

Quelle: Sputnik © Asatur Jesajanz

Aserbaidschans Sicherheitsbehörden haben am Donnerstag bestätigt, dass Araik Arutjunjan, das ehemalige Oberhaupt von Bergkarabach, am 3. Oktober festgenommen worden ist. Ihm wird vorgeworfen, einen "Angriffskrieg" begonnen zu haben, gegen das Völkerrecht verstoßen zu haben, kriminelle Befehle erlassen und Terrorismus begangen zu haben. Arutjunjan soll an der Bildung "nicht gesetzlich vorgesehener bewaffneter Formationen" sowie an der "Rekrutierung, Ausbildung und Finanzierung von Söldnern" beteiligt gewesen sein. Arutjunjan war vom Mai 2020 bis September 2023 Präsident der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach. Im September reichte er seinen Rücktritt ein, woraufhin Samwel Schahramanjan Präsident wurde. Am 1. Oktober hatte Aserbaidschan Arutjunjan auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Nicht anerkannte Republik Bergkarabach wird aufgelöst In den vergangenen Tagen hat Baku mehrere Politiker festgenommen, die Bergkarabach vertreten haben, darunter den Ex-Staatsminister Ruben Wardanjan. Ihm wird die Finanzierung von Terrorismus vorgeworfen. Vorerst wurde er zu vier Monaten Gewahrsam verurteilt, ihm drohen bis zu 14 Jahren Gefängnis. Auch Dawid Babajan, Ex-Außenminister von Bergkarabach, und der ehemalige Armeebefehlshaber Lewon Mnazakanjan wurden festgenommen. Nach Beginn der sogenannten Anti-Terror-Operation Aserbaidschans in Bergkarabach hat fast die gesamte armenische Bevölkerung die Region verlassen. Wenige Tage später beschlossen die Behörden in Bergkarabach das Ende der Republik. In einem Dekret ordnete Präsident Schahramanjan an, zum 1. Januar 2024 "alle staatlichen Institutionen und Organisationen" aufzulösen. Mehr zum Thema - Bergkarabachs Ex-Staatsminister in Aserbaidschan festgenommen

