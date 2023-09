Nach Nazi-Eklat: Sprecher des kanadischen Unterhauses tritt zurück

Der Sprecher des kanadischen Unterhauses, Anthony Rota, gab am Dienstagnachmittag im Unterhaus seinen Rücktritt bekannt, nachdem er einen ukrainischen Veteranen, der in einer Nazidivision gekämpft hat, ins Parlament eingeladen hat. Sein Rücktritt werde am Mittwoch am Ende des Sitzungstages wirksam, berichtet Global News.

Hochrangige Liberale, Vertreter der New Democratic Party und des Bloc Québécois sowie der Vorsitzende der Konservativen, Pierre Poilievre, forderten Rota geschlossen zum Rücktritt, nachdem er den 98-jährigen ukrainischstämmigen Kanadier Jaroslaw Hunka am 22. September zum Besuch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij in Ottawa auf den Parliament Hill gebracht hatte. Rota betonte:

"Ich muss als Ihr Sprecher zurücktreten. Ich wiederhole mein tiefes Bedauern über meinen Fehler bei der Anerkennung einer Person im Repräsentantenhaus."

Rota erklärte weiterhin: "Diese öffentliche Anerkennung hat Einzelpersonen und Gemeinschaften Schmerz bereitet, einschließlich der jüdischen Gemeinschaft in Kanada und auf der ganzen Welt sowie den Überlebenden der Nazi-Gräueltaten in Polen und anderen Ländern. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln." Hunka kämpfte während des Zweiten Weltkriegs für Nazi-Deutschland als Mitglied der Ersten Ukrainischen Division, die auch als 14. Waffen-SS-Division Galizien bekannt ist. Der "Held", wie Rota ihn am vergangenen Freitag bezeichnete, wurde im Unterhaus zweimal mit stehenden Ovationen bedacht.

Rota entschuldigte sich zweimal - zuerst am Sonntag, als Hunkas Hintergrund bekannt wurde, und erneut am Montag. Er behauptete, er habe nichts von seiner Geschichte gewusst, und "bedaure" seine Entscheidung. Abgeordnete der Opposition erklärten jedoch, dass dies nicht genug sei und forderten seinen Rücktritt von dem Amt.

